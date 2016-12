„World of Warcraft“ duce în spate piaţa mondială a jocurilor pe calculator

„World of Warcraft“ duce în spate piața mondială a jocurilor pe calculator

Jocurile electronice câștigă teren pe piața autohtonă de divertisment. Până la finele lui 2008, analiștii estimează că în România vor fi vândute peste 300.000 de jocuri, valoarea pieței ridicându-se la peste 12 milioane euro. O industrie de milioane de euro și… oameni În prezent, jocul care conduce detașat, ca popularitate și vânzări, este World of Warcraft - Wrath of the Lich King (WotLK), cu peste 13 milioane de jucători activi la nivel mondial, din care 25.000 în România. WotLK este al doilea „expansion pack” oficial al World of Warcraft, lansat în toată lumea în noaptea de 12 spre 13 noiembrie și care a fost așteptat mai ceva ca ieșirea din criza financiară. În Constanța, stocurile au fost epuizate încă din primele zile, retailerii vânzând peste 1.000 de bucăți (Nu îi luăm în calcul pe cei care au făcut precomandă prin poștă sau și-au descărcat jocul de pe internet). „Inițial, am avut 180 de jocuri WotLK pe stoc, pe care le-am vândut în primele două zile. Cererea este extrem de mare, așa că am făcut o comandă. Vor veni în jur de 43 - 45 de jocuri”, spune Elena Țiboacă, șef magazin la Diverta Tomis. World of Warcraft (WOW) a depășit însă de mult statutul de simplu joc pe PC, fiind deja un adevărat fenomen social și o mină de aur pentru realizatorii săi, Blizzard Entertainment, care încasează 12.99 euro/lună de la fiecare jucător, plus alte zeci de milioane din publicitate și vânzări de produse legate de WOW. Piața calculatoarelor, susținută de jocuri Un astfel de joc duce însă în spate și alte industrii. Vânzările de calculatoare au crescut o dată cu baza de jucători de WOW. Iar World of Warcraft nu este singurul exemplu. Cele mai multe jocuri noi necesită sisteme din ce în ce mai performante, iar gamerii se „conformează”, cheltuind sume exorbitante pentru componente de ultimă oră. În medie, un calculator capabil să ruleze toate jocurile disponibile acum pe piață (inclusiv Crysis, cel mai „pretențios” joc al momentului, realizat de Electronic Arts), costă în jur de 1.500 - 2.000 euro, în funcție de preferințele estetice ale cumpărătorului. În prezent, computerele au o pondere de circa 75% din piață, urmate de Playstation 3 și Playstation Portable (15%), XBox (5%), Playstation 2 (5%) și Nintendo Wii și DS, care nu se bucură încă de un succes prea mare. „Cele mai căutate jocuri sunt cele din familia World of Warcraft, urmate de Sims și Spore, Fifa 09 și Grand Theft Auto IV. În general, jocurile de strategie și MMORPG-urile (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) se bucură de succes”, mai spune Elena Țiboacă. Tinerii, cei mai avizi jucători Cei mai avizi cumpărători rămân tinerii, a căror „jocotecă” crește constant, însă nici adulții nu se lasă mai prejos, căutând jocurile de strategie și RPG-urile. Totuși, jocurile nu sunt încă promovate suficient în România, ca formă de divertisment, de vină fiind și gradul ridicat al pirateriei software din regiune. Cei mai mulți tineri preferă să ia o versiune piratată a unui joc, ratând astfel adevărata distracție, și anume jocul în multiplayer, cu alți gameri din întreaga lume. În medie, un joc original costă 150 lei și oferă în jur de 10 - 12 ore de distracție „singleplayer”, plus zeci de zile (dacă nu ani) de amuzament „multiplayer”. Spre exemplu, titluri ca Diablo II, Warcraft III sau Fallout II, ieșite pe piață acum mai bine de șase ani, sunt încă jucate online. Așadar, prețul nu mai este o barieră în calea acestui fenomen, adevărata problemă pentru distribuitori și producători fiind mentalitatea mai „lumească” a tinerilor români (filme, cluburi, fast-food-uri, mașini, haine, telefoane mobile, etc).