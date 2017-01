Windows Se7en apare în 2010

Abia lansat de un an de zile, sistemului Windows Vista i se pregătește deja un înlocuitor, Windows Se7en, care va apărea pe piață în anul 2010, informează hit.ro. Noul sistem de operare încearcă în mod firesc să rezolve numeroasele probleme pe care le are în prezent Vista, dintre care cea mai deranjantă este compatibilitatea foarte scăzută cu multe programe și piese hardware produse de terți. Sistemul de operare care urmează să apară peste doi ani de zile a ajuns deja la a doua versiune de test, prima versiune beta fiind lansată în luna ianuarie a acestui an. Deocamdată sunt cunoscute foarte puține lucruri despre Se7en, însă dintr-un interviu acordat de Bill Gates reiese că acest sistem de operare se va concentra foarte mult pe interfețele de comunicare naturale (recunoaștere vocală ș.a.), urmând a conține Windows Live Wave 3, ultima versiune de client de email, messaging și utilitare de sistem.