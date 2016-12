Washingtonul este obsedat de sancţiunile sale împotriva Teheranului

Washingtonul este obsedat de sancțiunile sale împotriva Teheranului

Vineri, 19 Septembrie 2014

Ministrul iranian de Externe, Mohammed Javad Zarif, a afirmat, miercuri, că Statele Unite sunt "obsedate" de sancțiunile lor împotriva Iranului, o afirmație făcută înainte de reluarea negocierilor, vineri, între Teheran și marile puteri în programul nuclear iranian."Suntem angajați în rezolvarea problemei" sancțiunilor, a afirmat Zarif în fața unui centru de reflecție, la Washington. Dar el a apreciat că Statele Unite s-au îndrăgostit "nebunește" de sancțiuni și Congresul american se opune oricărui acord cu Teheranul "pentru că el ar trebui să anuleze sancțiunile"."Iranul a arătat că se ridică la înălțimea fiecărui acord", a afirmat Zarif în fața Council on Foreign Relations.Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a confirmat că cele două părți aveau programate întrevederi pentru miercuri seara și din nou pentru joi, la New York, "în cadrul unor negocieri între Teheran și marile puteri din cadrul Grupului 5+1 (Rusia, China, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania) care vor fi reluate la New York vineri", scrie mediafax.ro.