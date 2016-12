Vor să înceapă urcuşul în clasament

Duminică, la Constanța, FC Farul - FC Vaslui

Vor să înceapă urcușul în clasament

Reveniți cu trei puncte de aur de la Arad, prin care au părăsit zona retrogradării, „rechinii” Farului speră să bată, duminică, la Constanța, și pe FC Vaslui, și să se îndepărteze de pozițiile care duc în liga secundă. Venită ca un veritabil balon de oxigen, victoria cu UTA i-a ridicat pe constănțeni două locuri în clasament, însă lupta pentru evitarea retrogradării este departe de a se fi încheiat. Gloria Buzău, prima sub linie, are același număr de puncte cu Farul, deținând și avantajul rezultatelor directe, iar Ceahlăul, ocupanta locului 16, e la doar două puncte în urma celor două. Astfel că Farul are în continuare mare nevoie de victorii, mai cu seamă acasă, însă pentru aceasta atacanții, care au dezamăgit crunt până acum, trebuie să înceapă să dea și goluri. Ion Marin, antrenorul Farului, a declarat că „rechinii” au un moral bun și tratează meciul cu mare încredere. „Trebuie să fim concentrați și să obținem victoria, care să ne îndepărteze de zona fierbinte a clasamentului”, a punctat „Săpăligă”. „După o serie de șase meciuri fără victorie, iată că a venit și succesul mult-așteptat, chiar în deplasare. Ne bucurăm pentru cele trei puncte, dar suntem conștienți că acestea și-ar pierde valoarea dacă nu vor fi dublate de o victorie și cu FC Vaslui“, a spus și fundașul dreapta Răzvan Farmache. Avertizați la Arad, Șchiopu și Chico sunt suspendați cu FC Vaslui, dar revine Gerlem. În lotul de 18 rămâne și tânărul nigerian Fatai, urmând a fi inclus de asemenea și Gaston Mendy. Constanța, stadion „Farul“, duminică, 13 aprilie, ora 16,45, în direct la TVR1 FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Pătrașcu, Maxim - Băcilă, Todoran (cpt.), Ben Teekloh, Voiculeț - Gerlem, E. Nanu FC Vaslui (antrenor, Emil Săndoi): Hăisan (cpt.) - Buhuș, Andronic, Mardare, Hugo Luz - Zmeu, N’Doye, Ljubinkovic, Ad. Gheorghiu - Temwanjera, M. Matei Arbitrii vor fi anunțați sâmbătă, 12 aprilie. Unul dintre observatori este Nicolae Dobrescu (București) Serie de victorii Aveam nevoie de trei puncte la Arad ca de aer, ținând cont de situația noastră dificilă din clasament. Acum, cu moralul serios îmbunătățit, sper să câștigăm și contra lui FC Vaslui și să realizăm astfel o serie care să ne ridice sensibil în clasament. Va fi un meci dificil, căci vasluienii alcătuiesc o echipă solidă, care va veni să-și vândă scump pielea, dar, cu ajutorul publicului, sperăm să ne impunem Constantin Gache, președinte Farul