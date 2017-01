Vladimir Putin și președintele Moldovei, la un pas de a se lua la BĂTAIE

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său moldovean Nicolae Timofti au avut vineri un schimb dur de replici, cu ocazia summitului Comunității Statelor Independente (CSI) de la Minsk, notează cotidianul rus Moskovski Komsomoleț, speculând că cei doi lideri au fost aproape de a se lua la bătaie, scrie evz.ro.Timofti și-a exprimat regretul în legătură cu atitudinea Rusiei față de semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE și i-a reproșat lui Putin introducerea embargourilor pentru produse moldovenești."Ne pare rău că, în urma negocierilor și consultărilor pe care le-am avut, colegii noștri din Rusia au introdus embargoul. Nu au fost aduse argumente plauzibile privind introducerea embargoului", a subliniat Timofti, citat de Mediafax.În replică, Putin și-a exprimat regretul că Republica Moldova refuză să se consulte cu Rusia privind asocierea sa cu Uniunea Europeană."Rusia a inițiat consultări intense cu Uniunea Europeană și Ucraina. Și iată rezultatul, am convenit că intrarea în vigoare a Acordului de liber-schimb UE-Ucraina va fi amânată. Dar unde a fost Republica Moldova? De ce cu R. Moldova nu am putut construi asemenea relații? Ne-am adresat (Chișinăului) în repetate rânduri cu o propunere similară, dar, din păcate, nu am primit un răspuns clar din partea colegilor noștri moldoveni", a denunțat liderul rus.