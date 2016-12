Vladimir Putin și Barack Obama au vorbit la telefon despre Jocurile Olimpice și situația din Siria

Ştire online publicată Joi, 23 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au vorbit la telefon despre asigurarea securitatii la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna, care vor avea loc luna viitoare, la Soci, a anuntat Casa Alba.Cei doi lideri au "discutat despre cea mai buna modalitate de a promova interesele comune ale Statelor Unite si Rusiei, intre care asigurarea securitatii la Jocurile Olimpice de la Soci, pentru care Statele Unite si-au propus ajutorul", a precizat Executivul american intr-un comunicat, scrie ziare.com.In cursul discutiei telefonice, Obama si Putin au evocat de asemenea dosarul sirian si aplicarea acordului interimar in dosarul nuclear iranian, a anuntat Casa Alba.Evocarea tematicii privind asigurarea securitatii la Jocurile Olimpice de Obama cu omologul sau de la Moscova se inscrie in seria de propuneri facute de Washington de a ajuta autoritatile ruse sa asigure buna desfasurare a competitiei sportive, pe fondul unor amenintari teroriste.Luni, Pentagonul a afirmat ca Statele Unite sunt pregatite sa mobilizeze forte aeriene si navale, constand in doua nave care vor fi trimise in Marea Neagra in acest scop, scrie realitatea.net.