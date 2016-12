Vladimir Putin: Rusia prelungește cu încă un an contramăsurile la adresa UE

Ştire online publicată Miercuri, 24 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia prelungește cu încă un an contramăsurile la adresa Uniunii Europene (UE), după ce Bruxellesul a prelungit sancțiunile la adresa Federației Ruse, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin, informează Agerpres.ro.'Șeful guvernului mi-a solicitat într-o scrisoare să prelungesc măsurile pe care le-am luat ca răspuns la acțiunile partenerilor noștri din unele țări. Astăzi, în conformitate cu această scrisoare, am semnat un decret de prelungire a acțiunii anumitor măsuri economice speciale, în scopul asigurării securității Federației Ruse, și rog guvernul să redacteze și să publice decizia', a spus Putin, în timpul ședinței cu membrii guvernului rus.'După cum i-am propus premierului (Dmitri Medvedev), prelungim măsurile noastre cu un an de zile, începând de astăzi. Cred că acest lucru va constitui un bun factor de orientare pentru producătorii ruși din domeniul agricol', a adăugat Putin.Miniștrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene au decis luni prelungirea, până la sfârșitul lunii ianuarie 2016, a sancțiunilor economice împotriva Rusiei pentru rolul său în conflictul din Ucraina. Aceste sancțiuni, care vizează sectoare întregi ale economiei ruse, între care cel bancar, al apărării și al petrolului, urmau să expire la sfârșitul lunii iulie.