Vladimir Putin: Forțele ruse au ucis 'sute de teroriști' în Siria

Ştire online publicată Vineri, 16 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Forțele aeriene ruse au ucis 'sute de teroriști' în Siria, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, susținând că există progrese semnificative în lupta împotriva grupării jihadiste Statul Islamic, de la începerea operațiunilor aeriene ruse în această țară.''Acționând din aer și de pe mare, în coordonare cu armata siriană, militarii noștri au obținut rezultate impresionante. Au fost distruse zeci de puncte de comandă și depozite cu muniții, sute de teroriști au fost uciși, a fost distrusă o mare cantitate de tehnică militară'', a afirmat liderul rus, la summitul CSI (Comunitatea Statelor Independente, fostele republici sovietice mai puțin țările baltice și Georgia) ce are loc în Kazahstan, potrivit Agerpres.ro.Președintele rus a adăugat că există un anumit progres și în coordonarea eforturilor internaționale în lupta împotriva terorismului în Siria, pledând pentru formarea unei largi coaliții care să contracareze acțiunile extremiștilor și teroriștilor. ''Am reușit să stabilim contacte cu statele din Orientul Mijlociu. Ne aflăm în proces de negocieri cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, cu Egiptul, Iordania, cu Israel și alte state. Facem demersuri pentru a stabili o cooperare cu Statele Unite și Turcia'', a subliniat Vladimir Putin.În același context, liderul de la Kremlin a indicat că, în rândurile Statului Islamic, există între 5.000 și 7.000 de luptători din Rusia și alte state din CSI. ''Noi nu putem permite ca experiența lor din Siria să fie aplicată mai târziu la noi acasă'', a afirmat președintele rus.Moscova anunță în fiecare zi rezultatele operațiunilor forțelor ruse în Siria, de la lansarea campaniei sale militare în această țară, la 30 septembrie. Joi, Ministerul rus al Apărării anunța că aviația rusă a lovit 32 de ținte ale Statului Islamic, iar cu două zile înainte indica un record de 86 de raiduri.Rusia susține că operațiunile sale în Siria vizează grupările teroriste, în special Statul Islamic. Însă SUA, care conduc coaliția internațională ce efectuează de un an lovituri aeriene împotriva grupării jihadiste din Siria, acuză Moscova că intevenția sa are de fapt ca scop salvarea regimului de la Damasc, condus de aliatul său, președintele Bashar al-Assad.