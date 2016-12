Vlad Ţepeş ar fi fost sârb la origine?!

Vlad Țepeș ar fi fost sârb la origine?!

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tabloidul Kurir care apare la Belgrad susține că Vlad Țepeș ar fi fost sârb la origine. Într-un articol apărut sub titlul „Contele Dracula a fost sârb”, Kurir include un citat din celebrul roman al lui Bram Stoker, „Dracula”, din 1897: „O mare rușine s-a abătut asupra poporului meu, din Kosovo în 1389 , atunci când steagurile de vlahi și unguri au fost înfrânte de turci”.De ce contele român Dracula afirmă că turcii au învins poporul lui când se știe că, în Kosovo, otomanii au luptat cu sârbii? Înseamnă asta că voievodul medieval care l-a inspirat pe Stoker pentru celebrul său roman a fost de fapt un sârb? - se întreabă publicația.Istoricul sârb Jovan Deretic susține că a studiat în detaliu viața lui Vlad Țepeș și că nu are nicio îndoială că acesta a fost sârb. „Dracula a fost sută la sută sârb! Dar nu numai el. Majoritatea românilor de azi au origine sârbă. Mulți dintre ei nu știu că, până în secolul 19, au vorbit limba noastră și au folosit alfabetul nostru. I-am numit vlahi, adică păstori, deoarece populația din Transilvania se ocupa în special cu această ramură a agriculturii”, susține Deteric, citat de Kurir.Pe mormântul lui Dracula este scris: „«Aici odihnește Vlad Țepeș, robul lui Dumnezeu», scris în cea mai curată limbă sârbă. Există o dovadă mai mare ca aceasta?” a mai declarat Deretic pentru același cotidian.Nici etnologul sârb Bojan Jankovic nu este de altă părere: „Dracula a fost un mare patriot, el a folosit măsuri brutale de represalii împotriva inamicilor lor. El se identifică cu populația creștină sârbească, care s-a opus turcilor”.Tabloidul Kurir mai scrie că Vlad Țepeș s-ar fi născut într-un sat de lângă orașul Târgoviște din România, în pofida faptului că, potrivit izvoarelor istorice, locul său natal este Sighișoara.În încercarea de a-și dovedi teza despre originea sârbă a lui Vlad Țepeș, ziariștii de la Kurir l-au contactat pe omul de afaceri sârb Zoran Drakulica. Întrebat dacă ar avea vreo relație de rudenie cu contele Dracula, Drakulica a răspuns râzând că, din câte știe el, Dracula este român, în timp ce el nu are origine română.