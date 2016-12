Vinul roşu combate afecţiunile pulmonare

Vinul roșu combate afecțiunile pulmonare

Bacteriile care duc la apariția infecțiilor pulmonare și a bolilor de inimă pot fi distruse prin consumul moderat de vin roșu. Oamenii de știință de la Universitatea Illinois din Chicago au anunțat că atât vinul roșu, cât și resveratrolul - un polifenol din vinul roșu - pot fi agenți de distrugere eficienți în cazul unei bacterii din aer despre care se știe că ar fi cauza infecțiilor pulmonare și care contribuie și la apariția bolilor de inimă. Bacteria „Chlamydia pneumoniae” poate determina apariția pneumoniei, a bronșitei acute, cât și a altor infecții ale căilor respiratorii. Din ce în ce mai multe dovezi arată faptul că răspândirea bacteriilor de la plămâni la sânge poate cauza apariția plăgilor la nivel arterial. Conducătorul studiului, Gail Mahady, a precizat faptul că vinul sau resveratrolul pot ajuta la reducerea riscului bolilor de inimă prin eliminarea pneumoniei de tip C din sânge. Cercetătorii au infectat celule preluate de la bovine cu pneumonia de tip C și le-au supus unor condiții asemănătoare cu cele din interiorul plămânilor umani. Timp de 72 de ore, celulele recoltate au fost puse în contact cu Pinot Noir, resveratrol, respectiv azitromicina, un antibiotic folosit pentru tratarea infecțiilor pulmonare. Atât vinul roșu cât și resveratrolul au fost la fel de eficiente ca și antibioticul folosit pentru distrugerea pneumoniei de tip C, au declarat cercetătorii, dar aceștia nu au specificat cantitățile folosite. „In vitro, vinul izolează bacteria, iar resveratrolul o distruge”, a spus Mahady.