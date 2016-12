Viktor Orban denunţă un „imperiu condus de Bruxelles”

Viktor Orban denunță un „imperiu condus de Bruxelles”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat luni, în deschiderea dezbaterii parlamentare a amendamentului constituțional împotriva oricăror eforturi viitoare ale UE de a muta refugiați, că acesta vizează dreptul statelor membre ale Uniunii de a se opune unui „imperiu condus de Bruxelles”, relatează The Associated Press, citat de News.ro.Fiecare țară are dreptul să-și decidă singură soarta, a subliniat premierul conservator populist, care a denunțat o dorință de înlocuire a procesului democratic de luare a deciziilor cu o „direcție biroctratică fără chip”.Un referendum pe această temă a fost invalidat, pe 2 octombrie, din cauza unei slabe participări la consultare, însă 98% dintre alegătorii unguri care s-au prezentat la urne au susținut poziția Guvernului împotriva sistemului de distribuire a migranților adoptat de Uniunea Europeană.Partidul xenofob Jobbik (extremă dreapta) susține amendamentul „doarece multiculturalismul nu funcționează”, iar socialiștii, cea mai importantă formațiune de opoziție, au anunțat că vor boicota acest proces.