VIDEO. Metrou deraiat: Zece oameni au murit şi peste o sută au fost răniţi

VIDEO. Metrou deraiat: Zece oameni au murit și peste o sută au fost răniți

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Zece persoane au murit și peste 100 au fost rănite la Moscova, azi, în urma deraierii unei rame de metrou, una dintre cele mai grave catastrofe produse vreodată la metroul din capitala rusă, a anunțat viceprimarul Moscovei, Piotr Biriukov.Accidentul s-a produs pe "linia albastră" a metroului din Moscova, către ora locală 8.30 (7.30, ora României), a precizat Ministerul pentru Situații de Urgență într-un comunicat."Trenul a frânat brusc. S-au produs scântei și mult fum. Am fost proiectat în ceva. Toată lumea a fost aruncată într-o parte", a povestit unul dintre pasageri pentru postul de televiziune Moscova 24."Eram blocați. Am ieșit grație unui miracol. Am crezut că s-a terminat", a adăugat el.