VIDEO: Două femei, bătute crunt de un casier McDonald’s. Atenție! Imagini șocante!

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un casier de la un restaurant McDonald's din New York a fost pus sub acuzare pentru agresiune, după ce a bătut două cliente cu un obiect metalic, în urma izbucnirii unui conflict.Cele două femei bătute sunt spitalizate în stare gravă, a precizat poliția americană. Incidentul s-a produs miercuri la un restaurant McDonald's.Cele două femei de 24 de ani au intrat, au dat o comandă și apoi au început să se certe cu casierul, Rayon McIntosh, în vârstă de 31 de ani, potrivit poliției.Postul WCBS, afiliat CNN, a precizat că altercația a început când casierul a ridicat semne de întrebare privind o bancnotă de 50 de dolari pe care i-au dat-o femeile. Acestea au început să strige cuvinte obscene la adresa lui, iar una dintre tinere i-a dat o palmă peste față bărbatului. Femeia s-a ridicat apoi peste casa de marcat, moment în care casierul a alergat spre zona bucătăriei.Casierul a revenit rapid cu ceea ce poliția a descris drept un obiect metalic și le-a lovit în mod repetat pe cele două tinere.Clienții restaurantului au strigat la casier să înceteze, iar alți angajați au încercat să intervină. O înregistrare video îl prezintă pe casier lovindu-le pe femei de zece ori în timp ce acestea erau întinse pe podea. Acesta se oprea, dar relua loviturile de fiecare dată când femeile încercau să se ridice.Cele două femei au suferit răni la cap și au fost transportate la spital, a precizat poliția. Autoritățile le-au identificat drept Denise Darbeau și Rachael Edwards și le-au pus sub acuzare pentru amenințări, încălcarea proprietății și comportament turbulent.Proprietara restaurantului respectiv, Carmen Paulino, a declarat că Rayon McIntosh nu mai lucrează acolo. McDonald's a emis de asemenea un comunicat, în care afirmă că cooperează la anchetă, relatează Mediafax.ro.