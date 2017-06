VIDEO DEOSEBIT DE ŞOCANT! Torturaţi, daţi cu capul de pereţi şi bătuţi crunt. Atrocităţi de nedescris, în Coreea de Nord

VIDEO DEOSEBIT DE ȘOCANT! Torturați, dați cu capul de pereți și bătuți crunt. Atrocități de nedescris, în Coreea de Nord

Ştire online publicată Marţi, 20 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Luni, familia lui Otto a anunțat moartea tânărului printr-o declarație publică. „Din păcate, torturile îngrozitoare la care fiul nostru a fost supus în mâinile Coreii de Nord ne asigură că nu era altă ieșire decât cea pe care o trăim acum", se arată în mesajul transmis de familia acestuia, preluat de The Washington Post. Tânărul a fost arestat în ianuarie 2016, în Coreea de Nord, în timpul unui voiaj organizat de Anul Nou. Studentul, originar din Cincinnati, a fost condamnat la 15 ani de muncă forțată de Curtea Supremă nord-coreeană, după ce a mărturisit că a furat un afiș cu un slogan politic dintr-un hotel de la Phenian în care era cazat.Diplomația americană a îndemnat Phenianul să-l grațieze, apreciind că această condamnare era extrem de dură, iar eliberarea studentului a avut loc în urma unor intense eforturi diplomatice.Autoritățile nord-coreene au afirmat că Otto Warmbier a contractat o formă de botulism, la scurt timp după procesul din Coreea de Nord, în martie 2016, și i s-a administrat un somnifer care i-a indus coma. Însă medicii americani au contrazis acest diagonistic, precizând că tânărul a avut pierderi mari de țesut cerebral.Regimul ține zeci de mii de deținuți politici în lagăre și împarte populația în funcție de presupusa loialitate față de regim. Civilii trăiesc sub un sistem de supraveghere locală, în care sunt încurajați să se denunțe unii pe alții, povestesc dezertorii.DÎntr-un video publicat de Daily Mail, jurnaliștii evidențiază torturile la care sunt supuși oamenii în timpul interogatoriului, ATENȚIE, îmaginile sunt de-a dreptul șocante!Lagărele din Coreea de Nord reprezintă o lume a torturii și muncii forțate, potrivit mărturiilor a doi foști deținuți, care au participat la Geneva la o reuniune cu tema drepturilor omului, organizată de o organizație non-guvernamentală, relatează AFP."Am văzut în fiecare zi acte de tortură precum și oameni care mureau din cauza malnutriției și foamei", a declarat Kang Chol-hwan într-un interviu acordat AFP. "Mi-am văzut mulți prieteni murind și eu însumi am fost aproape să mor de malnitriție".În vârstă de 43 de ani, Kang a fost închis în Tabăra 15, împreună cu familia sa, când era copil, rămânând acolo o perioadă de zece ani.Shin Dong-hyuk, în vârstă de 30 de ani, a fost prizonier al Taberei 14, unde s-a născut și și-a petrecut primii 23 de ani din viață. El a fost torturat și supus muncii forțate, înainte să evadeze, în urmă cu șapte ani.Shin este singura persoană despre care se știe că s-a născut într-un lagăr nord-coreean și a reușit să evadeze. El își povestește viața într-o carte publicată de jurnalistul Blaine Harden, intitulată "Evadarea din Tabăra 14".Tabăra 14 este un lagăr de muncă de mari dimensiuni, care include mai multe "sate", dar și uzine, ferme și mine.Potrivit ONG-ului Comitetul pentru Drepturile Omului în Coreea de Nord, în jur de 200.000 de persoane sunt închise în lagărele din Coreea de Nord. Potrivit aceleiași surse, aproximativ 400.000 de persoane au murit din cauza torturii, foametei, bolilor, sau au fost executate.Tatăl și bunicul lui Shin au fost trimiși în lagăr după ce doi dintre unchii săi au fugit în Coreea de Sud.Shin și-a petrecut toată viața în detenție din cauza sistemului nord-coreean de "culpabilitate prin asociere", care pedepsește trei generații ale aceleiași familii, dacă un membru este găsit vinovat."Nașterea unui copil este o binecuvântare pentru lumea din afară, însă în tabere, copiii care se nasc devin sclavi, la fel ca părinții lor", a explicat Shin pentru AFP.În aceste tabere, unde neraportarea altor prizonieri este pasibilă de pedeapsa cu moartea, Shin a dezvăluit unui gardian, la vârsta de 13 ani, planurile de evadare ale mamei și fratelui său mai mare și nu a simțit nicio remușcare când a asistat la execuția lor.Shin mărturisește că nu s-a simțit niciodată apropiat de ei sau de vreun om din tabără, în timp ce fiecare persoană era un potențial concurent pentru rația foarte mică de fiertură de varză, care le asigura subzistența.Lucrurile s-au schimbat după ce a părăsit tabăra. "Simt acum că mi-au fost foarte dragi", a declarat el, scrie gandul.infosursa foto: DailyMail