VIDEO. Cum decurg lucrurile în Statul Islamic: Bărbaţii şi femeile merg înarmaţi pe stradă. Imaginile filmate în secret de o femeie

VIDEO. Cum decurg lucrurile în Statul Islamic: Bărbații și femeile merg înarmați pe stradă. Imaginile filmate în secret de o femeie

Ştire online publicată Vineri, 26 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un video realizat chiar în orașul Raqqa, bastionul din nordul Siriei al grupului terorist Stat Islamic, a putut fi dat publicității după ce o femeie misterioasă a reușit să surprindă imagini de pe străzile orașului, la adăpostul vălului pe care este obligată să-l poarte, scrie Daily Mail.Femeile din teritoriile cucerite de grupul terorist Stat Islamic (în Irak și Siria) sunt obligate să poarte vălul integral, care cuprinde o haină ce acoperă corpul în întregime, un văl fin ce acoperă fața, dar și un niqab, un văl ce acoperă fața cu excepția ochilor.Femeia, care a rămas neidentificată, a avut curajul de a-și instala o cameră sub văl și a filmat pe străzile din Raqqa bărbați înarmați cu arme Kalașnikov, dar și femei care merg înarmate cu copii în parc.Există și un moment extrem de tensionat, în care femeia care filmează este oprită pe stradă de un bărbat înarmat, acesta reproșându-i că nu se comportă corespunzător în public."Vino aici! Trebuie să te comporți mai bine în public", îi spune bărbatul. Întrebat de ce, el răspunde: "Îți vedem fața".Atunci, femeia și-a cerut scuze, spunând că probabil vălul este mai transparent. "Trebuie să fii atentă și să fii acoperită. Allah iubește femeile acoperite", îi răspunde bărbatul.În reportajul realizat la postul francez de televiziune se menționează că aproximativ 150 de femei din Franța au preferat să părăsească țara pentru a merge în teritoriile ocupate de gruparea Stat Islamic.Femeia care a filmat intră la un moment dat într-un internet cafe, unde mai multe femei vorbesc în limba franceză. Una dintre ele spune într-o conversație cu mama sa că nu se va mai întoarce niciodată în Franța."Nu mă întorc, mamă. Îți spun direct. Trebuie să înțelegi că nu mă mai întorc. Nu mi-am asumat riscul de a veni aici pentru a mă întoarce în Franța. Îmi merge bine aici. Nu trebuie să plângi sau să-ți fie teamă. Tot ce vezi la televizor este fals. Se exagerează la TV", spune femeia.Gruparea Stat Islamic, înscrisă pe lista organizațiilor teroriste a Departamentului de Stat în 2004 sub numele de Al-Qaida în Irak, era condusă de Abu Musab al-Zarqawi. Recunoscută pentru atacarea forțelor aliate, asasinarea oficialilor și decapitarea ostaticilor, gruparea a suferit o lovitură odată cu uciderea liderului său, dar a renăscut sub numele de Stat Islamic în Irak și ulterior Stat Islamic în Irak și Siria (SIIL/SIIS), cu scopul de a crea un califat în aceste tertorii.Gruparea a profitat de instabilitatea din Siria, unde a devenit una dintre cele mai de temut grupări care încearcă să îl înlăture de la putere pe președintele Bashar al-Assad, și Irak, unde a preluat controlul unor zone întinse.Stat Islamic este o grupare atât de crudă încât și Al-Qaida a repudiat-o. Aceasta a decapitat recent un ostatic american și unul britanic, jurnaliștii James Foley și Steven Sotloff.Gruparea jihadistă Stat Islamic numără "între 20.000 și 31.500" de combatanți în rândurile sale.Sursa: Mediafax