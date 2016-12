VIDEO. Cum au reuşit să scape de terorişti şase dintre ostaticii din Franţa

VIDEO. Cum au reușit să scape de teroriști șase dintre ostaticii din Franța

Ştire online publicată Marţi, 13 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ascunse sub o chiuvetă sau într-o cameră frigorifică, mai multe persoane captive în cele două locuri din regiunea pariziană unde s-au baricadat vineri autorii atacurilor din Franța au reușit să scape datorită prezenței de spirit și ajutorului forțelor de ordine, relatează AFP.În tipografia situată la Dammartin, la nord-est de Paris, unde s-au baricadat frații Chérif și Saïd Kouachi, un angajat a avut reflexul de a se refugia "sub o chiuvetă în sala de mese" de la etaj, a declarat procurorul din Paris, Francois Molins.Angajatul respectiv este un grafician care se numește Lilian și are 26 de ani, potrivit unsei surse apropiate anchetei. El este "terorizat", potrivit procurorului, dar a reușit să-și stăpânească frica pentru a nu fi reperat "pe parcursul evenimentelor".Prin intermediul SMS-urilor, el a oferit "elemente tactice, precum poziția sa în interiorul clădirii, celulei de negociere" din cadrul GIGN (Grupul de intervenție al jandarmeriei), unitatea de elită responsabilă cu operațiunea, a explicat o sursă apropiată anchetei.Informațiile au fost cu atât mai prețioase cu cât angajatul i-a "putut auzi vorbind pe cei doi suspecți". Acest contact "a permis să i se ofere asigurări și instrucțiuni pentru planul de asalt", a explicat sursa.