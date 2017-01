Victimele atacurilor din 11 septembrie, comemorate în Ground Zero

Ştire online publicată Vineri, 11 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

New York va omagia astăzi victimele atentatelor din 11 septembrie 2001 prin același ritual de comemorare ce are loc în fiecare an la Ground Zero, unde reconstrucția este, însă, în continuare blocată, relatează AFP. La opt ani de la atacurile împotriva World Trade Center, numele celor 2.752 morți vor fi citite în cursul unei ceremonii, în locul în care se ridicau turnurile gemene cu 107 etaje. Încă o dată vor fi păstrate minute de reculegere, mai întâi la ora la care primul avion a lovit primul turn, apoi când al doilea a lovit al doilea turn și, în cele din urmă, la ora la care turnurile au început să se prăbușească. Anul acesta, numele victimelor vor fi citite de rude și voluntari. La căderea întunericului vor fi aprinse 88 de lămpi în amintirea operațiunilor de salvare. Însă există problema reconstrucției interminabile a turnurilor, mai ales în condițiile în care criza economică nu permite accelerarea ritmului. „În fiecare an devine tot mai evident că locuitorii orașului sunt tot mai exasperați de eșecul autorităților de a reconstrui Ground Zero”, a declarat Barry LePater, avocat specializat în construcții. Periodic, autoritățile locale promit reconstruirea conform unui proiect ce are o versiune ambițioasă, care prevede cinci turnuri gemene, un memorial și un terminal de cale ferată. Însă, deocamdată, nu se vede mare lucru. Potrivit unui sondaj prezentat săptămâna trecută, doi locuitori din trei cred că nici măcar memorialul nu va fi gata pentru comemorarea a zece ani de la atentate. Potrivit unuia dintre autorii sondajului, locuitorii nu cred nimic din declarațiile Autorității portului din New York, proprietara terenului, care este în conflict cu Larry Silverstein, promotorul imobiliar care a închiriat WTC cu șase săptămâni înainte de atentate și care a primit patru miliarde de dolari de la asiguratori. Potrivit sondajului Quinnipiac, 25% dintre respondenți se declară indignați de ritmul lent al reconstrucției. Luna trecută, presa locală a informat că întârzierile sunt și mai mari decât era prevăzut și că din proiectul inițial de cinci turnuri nu vor rămâne decât două turnuri, care vor fi terminate în 2036.