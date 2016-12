Victimele accidentelor de muncă pe mare sunt jefuite de rechinii din asigurări

Munca pe mare nu face parte din topul celor mai sigure activități. Riscurile sunt mari, iar incidentele sunt destul de frecvente. „În anul 2008, un număr de 45 de navigatori români au suferit accidente de muncă mai grave sau mau ușoare. 10 dintre acestea s-au înregistrat chiar în luna decembrie” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Trădătorii lui Hipocrates Conform legislației care guvernează shipping-ul internațional, reflectată și în prevederile contractelor colective și individuale de muncă, navigatorii ar trebui să beneficieze de asigurări sociale care să acopere și asemenea riscuri. „În caz de accident, în baza contractului de tip ITF, navigatorul trebuie să primească un concediu medical plătit pe perioada cât nu poate munci sau până constată un doctor că nu se mai poate vindeca. Atunci, se acordă o compensație de către asigurator. Cuantumul ei depinde de gradul de invaliditate. Sumele pot ajunge, în cazul invalidității permanente, care necesită și însoțitor, până la 139.000 de dolari” – precizează liderul sindical. În zilele noastre, armatorii au trecut în seama caselor de asigurări (evident, pe bani grei) toate problemele legate de plata concediilor medicale, a serviciilor medicale și a compensărilor. Lucrurile ar merge strună, dacă unii dintre asiguratori n-ar uita că această activitate este în primul rând un serviciu social pus în slujba celor aflați în suferință și în ultimul rând o afacere. O demonstrează faptul că respectivii asiguratori fac pe dracul în patru să achite cât mai puțin din ceea ce li se cuvine de drept marinarilor accidentați. Numeroase exemple demon-strează că pentru a-și atinge scopul, rechinii din sectorul asigurărilor nu se dau în lături să cumpere conștiința medicilor, iar unii dintre slujitorii lui Hipocrates cedează tentației, o dau dracului de etică profesională și se lasă corupți. Teoretic apt de muncă Adrian Mihălcioiu relatează că, în 2001, SLN a fost confruntat cu un caz ieșit din comun. În urma unui accident petrecut pe nava unei companii americane, un navigator român s-a ales cu multiple leziuni. Omul a fost spitalizat și operat. De pe patul de suferință s-a ridicat în cârje. Slăbise groaznic, ajungând de la 85 la 48 de kilograme. Se vedea de la o poștă că bărbatul nu mai era bun de muncă și ar fi trebuit să primească o compensare pentru invaliditatea per-manentă cu care se alesese. Casa de asigurări care ar fi trebuit să o achite l-a trimis la un renumit doctor român, iar acesta a eliberat un certificat medical uluitor, care ar trebui să intre în analele corupției din medicina muncii. Specialistul a scris negru pe alb că navigatorul respectiv „este teoretic apt de muncă“. Practic era inapt, dar teoretic era bun de trimis în cârje pe mare. Evident, cazul nu a rămas așa cum au vrut asiguratorul și doctorul corupt. A urmat o acțiune în justiția americană și românul a obținut despăgubirea. Din nefericire, medicul a rămas nepedepsit și cu reputația neștirbită. În ianuarie 2007 – spune liderul SLN - a avut loc un caz asemănător, care s-a soluționat tot în instanță, în SUA. Marinarul respectiv a primit despăgubirea plus o compensație, pentru că accidentul s-a produs din cauza unei neglijențe a armatorului. Și de această dată medicul făcuse jocul asiguratorului. Malpraxis premeditat Sunt situații când același doctor dă două diagnostice contradictorii. Într-un caz recent, relatează Mihălcioiu, un navigator s-a prezentat la un laborator medical, pentru investigațiile obligatorii înainte de plecarea în voiaj. Laboratorul a emis un certificat din care rezultă că omul are o infecție în sânge și nu se mai poate întoarce pe mare. A doua zi, marinarul s-a dus la aceeași clinică și a repetat proba. De această dată i s-a spus că sângele lui nu are nicio problemă. Un alt marinar, de pe o navă sub pavilion românesc, și-a prins mâna la o instalație de la bord. Omul s-a ales cu fracturi multiple la oasele palmei și, evident, nu mai putea munci. Agentul navei l-a trimis la o anume clinică și – surpriză! - medicul l-a declarat pe bietul marinar „apt de muncă”. „Acum, avem un nou caz ieșit din comun. Este vorba de un navigator care nu s-a vindecat după accident. Omul umblă în cârje. Piciorul operat, în care au fost implantate 4 tije metalice, a fost scurtat cu 2 cm, iar oasele nu s-au sudat. De 6 luni, navigatorul nu primește nici un ban, nicio compensație. În cazul lui, există două documente medicale. Într-unul se spune că este vindecat. În al doilea, eliberat la distanță de doar două săptămâni, același medic constată că navigatorul are piciorul mai scurt cu 2 cm și trebuie să meargă în cârje. Cui servesc aceste diagnostice contradictorii? În niciun caz marinarului, căruia i s-a făcut oferta de a primi o compensare derizorie, pentru un grad de invaliditate de 8%, în condițiile în care aceasta este de 100% și nu mai poate munci. Dacă ar accepta târgul, asiguratorul ar economisi 50.000 de dolari. Medicii care se pretează la ase-menea acte grosolane au impresia că nimeni nu le poate contesta decizia, chiar și atunci când se vede cu ochiul liber că ea este total eronată. În astfel de cazuri, SLN intervine cu succes de cele mai multe ori. Comandăm o contra-expertiză medicală, cât mai apropiată de momentul producerii accidentului sau îmbolnăvirii, și mergem cu ea în justiție. Noi apreciem că în astfel de situații este vorba de un malpraxis intenționat, care ar trebui pedepsit exemplar” – afirmă liderul SLN.