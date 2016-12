Victimă la Oslo: Aveam un ţăruş înfipt în cap şi nu am realizat

Victimă la Oslo: Aveam un țăruș înfipt în cap și nu am realizat

Vineri, 29 Iulie 2011

O norvegiancă a speriat pe toată lumea, când ieșind din clădirea aruncată în aer la Oslo, a apărut cu o bucată de lemn care îi ieșea prin craniu. Femeia a realizat târziu ce i se întâmplase. În Norvegia, ancheta continuă. În timp ce praful să lasă peste ruinele celui de-al 11-lea etaj al clădirii aruncate în aer în Oslo săptămâna trecută, Line Nersnaes a știut că trebuie să iasă afară. Dar în timp ce femeia de 50 de ani, consilier la Departamentul de Justiție încerca să se strecoare printr-un geam spart pentru a scăpa, nu și-a dat seama că o bucată de lemn, un țăruș, i s-a înfipt în cap, informează Daily Mail.Fragmentul provenit dintr-o fereastră de lemn i-a ratat de puțin creierul i-a intrat pe undeva pe sub obraz și s-a ieșit în vârful capului. "Aveam o durere teribilă de cap, dar nu înțeleam de ce. M-am îngrozit când am realizat că am ceva în cap. Dar am fost norocoasă să fiu în viață", a declarat aceasta.Poliția norvegiană vrea ca Breivik să răspundă îndeosebi la două întrebări - de ce avea asupra lui un walkie-talkie și ce sunt mai exact 'celulele' cărora le-a evocat existența, potrivit cotidianului francez L'Express, citat de Agerpres. În cursul audierii de vineri - a doua după arestarea sa -, Breivik va fi interogat și în legătură cu 'informațiile obținute în aceste ultime zile, și sunt multe', după cum a indicat unul din responsabilii anchetei.Totodată Doi psihiatri norvegieni îl vor examina pe Anders Behring Breivik, presupusul autor al atacurilor din 22 iulie, pentru a stabili dacă poate fi tras la răspundere penală, anunță poliția norvegiană