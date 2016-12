Viaţa unui dezertor: Nici familia nu ştia cine este cu adevărat

Viața unui dezertor: Nici familia nu știa cine este cu adevărat

Ştire online publicată Marţi, 04 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

David Hemler a dezertat din Forțele Aeriene americane și s-a aflat pe lista celor mai căutați americani timp de 28 de ani. Bărbatul a fugit în Suedia, s-a căsătorit și are copii. În cele din urmă, adevărul a ieșit la iveală, scrie news.bbc.co.uk.În 1984, Hemler avea 21 de ani și era detașat la Augsburg, Germania de Vest, unde americanii transportau rachete Pershing II, în toiul Războiului Rece. Hemler le-a spus șefilor că este un pacifist și a cerut să fie eliberat de obligațiile de serviciu. Aceștia s-au împotrivit și l-au trimis la psiholog, apoi l-au retrogradat, trimițându-l să spele podele. După un an petrecut astfel, tânărul a decis să încerce să plece. Dorea să o facă pentru un timp scurt, doar pentru a atrage atenția că are nevoie de ajutor, că nu se simte bine.„Nu puteam dormi noaptea, mă chinuia faptul că sunt implicat în acest război. Începusem să vomit tot mai des, nu mă simțeam deloc bine”.Hemler a fugit în Suedia și a susținut în fața autorităților de acolo că este fiul unor călători care au trăit în 35 de țări de pe Glob. Le-a spus că vine din Elveția. În lipsa de dovezi suficiente împotriva sa, suedezii l-au lăsat să se stabilească în țara lor. În 1987, avea deja permis de rezidență. Și-a luat un nume fals, Hans Schwarz, știind că va fi căutat de americani. „Trăiam în frică. De fiecare dată când auzeam sirena poliției, mă gândeam că vin după mine”. Forțele aeriene l-au pus imediat pe lista celor mai căutate 10 persoane.În cei 28 de ani care au trecut de atunci, Hemler a avut trei copii (unul cu prima sa iubită din Suedia și doi cu actuala sa soție, o suedeză născută în Thailanda). Niciunul dintre membrii familiei sale din Suedia nu a știut nimic.De curând, a simțit însă nevoia să ia legătura cu familia sa din State. Atunci când a dat telefon acasă, i-a răspuns o mătușă, care nu a crezut că la telefon este chiar el. Mătușa i-a dat telefonul fratelui lui David, care l-a „verificat” cu următoarea întrebare: „Cum se numea broasca țestoasă cu care ne jucam în copilărie?”.David a răspuns corect, iar cei doi frați au vorbit ore în șir la telefon. David a vorbit chiar și cu părinții săi, care, de bucurie că îl aud, au uitat să îl certe pentru dezertare și pentru că nu a dat niciun semn de viață în toți acești ani.Recent, i-a spus adevărul și soției. „La început, nu m-a crezut. Apoi, i-am arătat fotografia mea pe site-urile de investigații ale Air Force”. Acum, ar vrea să călătorească în SUA, pentru a-și revedea părinții și locurile natale. Însă ar risca să fie arestat și condamnat la până 30 de ani de închisoare. Acum cetățean suedez, avocații săi i-au comunicat că este puțin probabil să fie extrădat în State.Acum, spune că regretă că a dezertat. „Am intrat într-o belea din care nu am mai putut ieși”. Așa că a trebuit să se ascundă, timp de 28 de ani.