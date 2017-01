Veteran de război, umilit de un controlor RATC care habar n-are ce spune legea

În timp ce unor veterani de război români nu li se respectă nici măcar drepturile banale (precum gratuitatea pe mijloacele de transport în comun în mediul urban - metro, tramvai, troleibuz, autobuz), în celelalte state ale Uniunii Europene, bătrânii veterani sunt recompensați pentru sacrificiul lor cu indemnizații de 700 de euro lunar. Au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la pri-mul sau al doilea război mondial în armata română. Cititorul nostru, Ale-xandru Zaharia, din Constanța, atrage atenția că Legea nr. 44 din 1994, care s-a dorit o reparație morală și materială pentru această categorie socială, este fie o enigmă chiar pentru cei care au obligația s-o aplice, fie ignorată cu bună știință. „Am vrut mai demult să vin la dumneavoastră să vă relatez un subiect care, probabil, pentru unii poate părea banal, dar nu este chiar așa. Am un frate, veteran de război cu acte în regulă, Zaharia Constantin, în vârstă de 88 de ani, care locuiește în București, dar vine destul de des în vizită la Constanța. Ca să ajungă la mine folosește linia de autobuz 100. Luna trecută, a avut ocazia să facă cunoștință cu una dintre… faimoasele controloare ale RATC. Omul nu avea bilet, dar i-a arătat respectivei carnetul de veteran de război, care îi dă dreptul să circule gratuit, fază la care aceasta a sărit ca arsă, «gratulându-l» cu o ploaie de invective care mai de care mai jignitoare, și totul din cauză că locuiește în București, ca și când calitatea de veteran de război este condiționată de localitatea de domiciliu! Problema este că, în marea majoritate, controlorii RATC dau dovadă de un mahalagism inimaginabil exact față de persoanele care merită un înalt respect. Din păcate, am văzut de nenumărate ori că nici măcar nu se obosesc să se uite la om. În schimb, pe cei… blonzi îi ocolesc cu bună știință. De ce, oare? Întreb cât o să li se mai permită asemenea ieșiri și, dacă chiar nu știu ce categorii beneficiază de gratuități, de ce nu sunt instruite în acest sens? Sper să fim scutiți într-o bună de zi de astfel de mahalagisme!”. „Vom informa conducerea!” Silvia Leonte, din cadrul Serviciului Exploatare al RATC, a încercat să arunce pisica în curtea firmei „Clean Control“ SRL, care prestează, în baza unui contract, activitatea de control în mijloacele de transport în comun ale regiei. Întrebată dacă regia chiar stă cu mâinile în sân atunci când primește astfel de reclamații, ne-a răspuns: „Nu, nici vorbă, obligația noastră este să informăm conducerea, care dispune ca o comisie specială să facă verificări. Revenind la cazul relatat, legea este clară, veteranii de război, indiferent de localitatea de domiciliu, au dreptul să circule gratuit cu mijloacele de transport în comun, cu condiția să prezinte carnetul de veteran în original. Iar cei care sunt amendați pe nedrept pot face o cerere de res-tituire a banilor chiar către firma care asigură controlul”. „Noi le instruim și dimineața, și seara!” Gheorghe Ghidarcea, în calitate de șef al Biroului de control al SC „Clean Control” - SRL, firmă care prestează activitatea de control în mijloacele de transport în comun ale RATC, ne-a explicat că, din punctul său de vedere, astfel de atitudini din partea unor controlori nu au circumstanțe atenuante, pentru că sunt intruiți în mod sistematic și ar trebui să știe foarte clar ce au de făcut și cum trebuie să se comporte cu călătorii. „Mai mult, ca să nu fie suspiciuni, noi colaborăm cu jandarmii și cu gardienii publici, care sunt martori la încheierea proceselor verbale de contravenție. Activitatea noastră este una de legalitate și control și facem totul ca aceste controloare să-și facă bine treaba. Le-am spus de nenumărate ori că veteranii de război au gratuitate pe transportul în comun în toată țara, dar, din păcate, unele n-au înțeles. La prima abatere le diminuăm salariul, iar la următoarea le desfacem contractul de muncă (avem câteva cazuri de reziliere a contractului). Trebuie să eliminăm și chestiile astea!”. Pentru identificarea controloarelor care nu-și fac treaba corect (firma de control având în schemă 80 de angajați), călătorii sunt rugați să-și noteze numărul de ecuson, linia de transport și data, pe baza cărora să depună o sesizare, fie personal, la sediul firmei, situată în Aleea Egretei nr. 13 A, fie la telefon 0241.559853.