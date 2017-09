Veşti proaste pentru fanii actorului Liam Neeson

Vești proaste pentru fanii actorului Liam Neeson

Ştire online publicată Joi, 14 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Încă mi se dau mulți bani pentru a face astfel de lucruri. Iar eu le spun că am deja 65 de ani. Publicul va începe să pună întrebări'', a spus actorul care crede că acest viraj spre filmele de acțiune devine acum ridicol.Liam Neeson a fost principalul actor al multor filme de acțiune: "The Grey" (The Grey: La limita supraviețuirii, 2012), "Non-Stop" (2014), "Night Run" (Urmărit în noapte, 2015), sau seria "Taken".Cu toate acestea, înainte de a trece la cascadorii, el a fost unul dintre cei mai populari actori dramatici de la Hollywood, un stil pe care l-a regăsit jucând în filmul lui Martin Scorsese "Silence", lansat în 2016.Însă înainte de a renunța la acțiune și a trece cu siguranță la altceva, alte două filme despre viață și moarte în care va juca Liam Neeson vor fi lansate în 2018: "Hard Powder" și "The Commuter".Iar aceasta după ce actorul promisese și în 2015 că renunță la acțiune, mai ales după turnarea filmului "Taken 3'', amintește Huffington Post.