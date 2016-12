Veste bună pentru fanii "Game of Thrones"

Ştire online publicată Vineri, 31 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Serialul ”Game of Thrones” va continua cu cel puțin încă trei sezoane, a confirmat Michael Lombardo, directorul departamentului de programe de la HBO.Lombardo a declarat că își dorește ca serialul să continue și după sezonul al optulea și nu a exclus posibilitatea de a produce în viitor un alt serial derivat.”Există subiecte mari, care ar putea fi povestite într-un prequel”, a declarat Lombardo, precizând că totul depinde de David Benioff și Dan Weiss, directorii de creație ai serialului.Bazat pe seria de cărți ”A Song of Ice and Fire” (”Cântec de gheață și foc”), scrise de George R.R. Martin, serialul ”Game of Thrones” și-a încheiat al cincilea sezon în iunie.Filmările la cel de-al 6-lea sezon au început în Irlanda de Nord, la Belfast, și vor continua în locații naturale din Spania, respectiv în orașele Girona și Peníscola.