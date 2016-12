Verdeţurile româneşti au câştigat războiul cu importurile, în pieţele constănţene

Verdețurile românești au câștigat războiul cu importurile, în piețele constănțene

Odată cu venirea primăverii, în piețele constănțene, legumele autohtone recuperează terenul pierdut în fața produselor agroalimentare din import. În hypermarketuri însă, legumele și fructele din Italia, Turcia sau Egipt rămân majoritare. Vânzătorii din piețele agroalimentare au început să le ofere constănțenilor verdețurile autohtone. Dacă la începutul anului, salata verde costa 4 - 5 lei legătura, în această perioadă salata are un preț de 75 de bani legătura, în piața Tomis 3. În piața Brotăcei, prețul este dublu, iar în centrul orașului, salata costă chiar 2 - 2,5 lei legătura. Spanacul are în acest an un preț mai piperat, până la 3 lei, în piața Brotăcei. De asemenea, și-a făcut apariția și ceapa verde, la un preț de 50 - 75 de bani, în piața Tomis 3, până la 1 leu, în piețele Brotăcei și Griviței. Ridichile sunt comercializate fie la legătură, fie la kilogram. În piața Tomis 3, unde conform unui afiș publicitar de la primărie, sunt afișate prețurile „corecte”, o legătura de ridichi costă chiar 50 bani, iar prețul unui kilogram este 4,5 - 5 lei, fie că este vorba de piețele Brotăcei sau Griviței. Mărarul, pătrunjelul și leușteanul au un preț standard, în piețele agroalimentare constănțe-ne, de 1 leu legătura. De asemenea, producătorii agricoli mai comercializează și legumele de anul trecut, de pro-veniență românească. Varza are un preț de 5 lei kilogramul, în piața Brotăcei. Kilogramul de morcovi este de 3,5 - 4 lei kilogramul, în piața cu prețuri „corecte”, la fel ca și kilogramul de țelină. Cartofii costă 2 - 2,5 lei kilogramul, în centrul orașului. Singurele fructe neimportate, la sfârșitul lui aprilie rămân merele, comercializate în piața Griviței cu 3 - 3,5 lei kilogramul. În hypermarketuri însă, raportul intern - import este neschimbat, legumele și fructele aduse din afara țării deținând un procent covârșitor. În hypermarketul „Kaufland”, ceapa, țelina și cartofii sunt singurele legume românești comercializate. Ceapa este 1,11 lei legătura, țelina - 3,19 lei kilogramul, iar cartofii - 16,9 lei, un sac de 10 kilograme. Până și usturoiul este importat din China, morcovii din Turcia costă 2,69 lei kilogramul, iar ridichile și salata verde sunt direct aduse din Italia și au un preț de 2,49, respectiv 2,99 lei legătura.