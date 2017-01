Venezuela primeşte sprijin de la Iran pentru a dezvolta un program nuclear civil

Venezuela primește sprijin de la Iran pentru a dezvolta un program nuclear civil

Ştire online publicată Joi, 10 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Iranul ajută Venezuela să dezvolte un program nuclear civil, pentru că aceste țări au dreptul de a obține energie atomică, a declarat liderul venezuelean Hugo Chavez, pentru Le Figaro, relatează AFP, citat de NewsIn. Chavez, aliat al președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, a efectuat la 5 septembrie o vizită în Iran. „Îi mulțumesc lui Ahmadinejad pentru transferurile sale de tehnologie către Venezuela. Am semnat un nou acord săptămâna trecută la Teheran. Iranul are dreptul de a dezvolta energia nucleară, așa cum o face și Franța, multe alte state și Venezuela, de ce nu”, a spus el. Chavez a declarat că se opune unui program de natură militară. „Vorbesc în numele Venezuelei și, pentru mine, folosirea bombei ar fi o catastrofă. De aceea trebuie să ne orientăm spore o dezarmare generalizată”, a explicat el. Venezuela lucrează la un proiect preliminar pentru construirea unui „oraș nuclear” cu ajutorul Iranului, „pentru ca poporul venezuelean să se poată baza pe această resursă extraordinară folosită în scopuri pașnice”, a declarat Chavez în Iran. „Sunt sigur că Iranul nu este pe cale să fabrice bomba. Nimeni nu a adus nicio dovadă. Dacă Europa și SUA sunt îngrijorate - după părerea mea, fără motiv - să fie coerente și să propună un pact sub auspiciile ONU pentru a se ajunge la eliminarea totală a armelor nucleare”, a subliniat Chavez. După Libia, Algeria, Turkmenistan și Belarus, Chavez era așteptat ieri în Rusia.