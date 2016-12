Vaticanul reacţionează la coperta revistei Charlie Hebdo, cu Dumnezeu și o mitralieră

Vaticanul reacționează la coperta revistei Charlie Hebdo, cu Dumnezeu și o mitralieră

Ştire online publicată Miercuri, 06 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Caricatura de pe prima pagină a ediției speciale a săptămânalului francez de satiră Charlie Hebdo, care prezintă un Dumnezeu pătat cu sânge și cu o mitralieră de tip Kalașnikov pe spate, este criticată de Osservatore Romano, un ziar italian ce apare sub egida Vaticanului.O ediție specială a Charlie Hebdo, publicată într-un tiraj de un milion de exemplare, a fost lansată, miercuri, la un an de la atacul terorist care a decimat echipa redacțională a publicației franceze.Pe coperta acestui număr special apare un desen cu un Dumnezeu pătat cu sânge și cu o mitralieră de tip Kalașnikov pe spate. Alături de această imagine alb-negru, în care doar sângele este prezentat în culoarea roșu, este scris textul "Un an après, l'assassin court toujours" (După un an, asasinul încă fuge, n.r.).Desenul publicat pe prima pagină a acestui număr special al săptămânalului francez Charlie Hebdo a fost realizat de desenatorul Laurent Sourisseau, cunoscut cu pseudonimul Riss, care este și coproprietar al publicației.