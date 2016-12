Vaticanul a trimis pe Twitter un desen cu Papa Francisc pe post de Superman

Ştire online publicată Joi, 30 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O imagine cu un graffiti de pe un zid de la Roma în care Papa Francisc apare în rol de Superman a fost postată marți pe un cont de Twitter aparținând "Ministerului" comunicațiilor sociale al Vaticanului, relatează AFP.Imaginea prezintă un papă în zbor, îmbrăcat în alb, dar în celebra postură a lui Superman, cu pumnul înainte, ținând în cealaltă mână o servietă pe care scrie în spaniolă "Valores" (valori, în sensul de valori etice).Imaginea a fost postată împreună cu mesaje în spaniolă și engleză. "Les compartimos este graffiti que vimos hoy" și "We share with you a graffiti found in a Roman street near the Vatican" ("Împărtășim cu voi un graffiti descoperit pe o stradă de la Roma, în apropiere de Vatican"), se poate citi în mesaj.Este un mesaj "de bună dispoziție" care a fost postat de către o persoană de la Ministerul comunicațiilor sociale pe un cont urmărit în principal de persoane care se ocupă de comunicațiile sociale în lume, a precizat ministerul.Comunicațiile sociale ale Vaticanului s-au înnoit profund, după ce Benedict al XVI-lea a decis, în decembrie 2012, să fie prezent pe Twitter.Contul personal al Papei, în nouă limbi (@pontifex, alt cont, gestionat de Secretariatul de Stat), este urmărit de peste zece milioane de persoane, dintre care peste 200.000 s-au abonat la cel în latină, scrie realitatea.net.