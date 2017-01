Vânzarea companiei Daewoo are miros de praf de puşcă

Vânzarea companiei Daewoo are miros de praf de pușcă

Compania Hyundai Heavy Industries, constructorul de nave „number one” al lumii, a eșuat în tentativa de a prelua pachetul de acțiuni de control, de 50,4%, deținut de creditorii lui Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering - DSME, numărul trei mondial din branșă. Agențiile de presă sud-coreene au anunțat că licitația organizată de Banca de Dezvoltare a Coreei (cu capital de stat) și Korea Asset Management Corp a fost câștigată de Hanwha Group. Tranzacția are o umbră de mister, căci vânzătorii nu au dezvăluit suma la care au fost adjudecate acțiunile. Unele surse susțin că ar fi vorba de 6 trilioane de woni (4,211 miliarde de dolari), sumă aflată cu mult sub cea de 7 miliarde de dolari, care era vehiculată la începutul anului, în piață. Vânzarea - cea mai spectaculoasă din industria navală mondială - are loc în circumstanțe prea puțin prielnice. Turbulențele de pe piețele de capital și financiar - bancare afectează și economia Coreei de Sud. Pe de altă parte, industria navală mondială a înregistrat o scădere de 20% a comenzilor de nave noi în primele 8 luni ale anului 2008, în vreme ce numeroase contracte mai vechi sunt reziliate. Dacă Hanwha va reuși să achite prețul de adjudecare, transferul acțiunilor DSME va fi finalizat până în decembrie 2008. Odată cu DSME, noul acționar majoritar preia și controlul companiei Daewoo - Mangalia Heavy Industries (DMHI). La sfârșitul lunii august, cele două șantiere navale - din Coreea de Sud și România - aveau împreună comenzi de 45,24 miliarde de dolari. Cine este Hanwha Group? La naștere, în 1952, aceasta era o fabrică de praf de pușcă și se numea Korea Explosives Corporation. Ea devenit unul dintre marii producători de explozivi ai Asiei și ai lumii și apoi și-a extins afacerile în multe alte domenii: industria de mașini, petrochimie, comerț, construcții, industria electronică, telecomunicații, Internet, biomateriale, chimie, finanțe.