Vânt bun din pupa, „Norient Solar”!

Vineri, 11 aprilie 2008, după două zile ploioase, soarele s-a arătat printre nori și a dat strălucire ceremoniei de botez a navei „Norient Solar”. Pe cheul de armare al Șantierului Naval Constanța, la care acostase cel de al 9-lea tanc chimic de 41.000 tdw, se aflau numeroși navaliști și invitați. Un proiect apreciat Alături de Gheorghe Bosînceanu, președintele adunării generale a acționarilor din SNC, și Radu Rusen, directorul general al șantierului naval, erau prezenți Valentin Șerbănescu - directorul general al Autorității Navale Române, Jan Lissow director al „Interorient Navigation Company”, Dirk Schildwachter (compania germană „Gebab“), Kaqtja Zaum-seil („Norddeutsche Landesbank”), Hans Dieter Gruben („Germanischer Lloyd“) și multe alte personalități din lumea shipping-ului și a finanțelor. În cuvântul de deschidere a festivității, Radu Rusen a men-ționat faptul că „Interorient” este prima companie de management din domeniul shipping-ului care a recunoscut valoarea proiectului dezvoltat de SNC. Ea a comandat nu unul, ci patru tancuri de 41.000 tdw. În decembrie 2007, a fost livrat primul dintre acestea, „Norient Saturn”. Directorul general a mulțumit celor 2.500 de angajați ai SNC și celor 1.400 de lucrători ai firmelor subcontractoare pentru contribuția la construcția noii nave. O națiune de navigatori În spiciul de răspuns, Dirk Schildwachter, reprezentantul companiei germane „Gebab”, a adus un nou elogiu țării noastre. „La ultima mea vizită în Constanța, am menționat despre tradiția României în domeniul navigației, despre faptul că nava-școală «Mircea» și președintele Traian Băsescu sunt exemple ale acestei tradiții. Există, însă, câteva aspecte care vorbesc mai puternic despre legătura strânsă a Româ-niei cu shipping-ul. În primul rând, această relație este simbolizată de stema țării, care are doi delfini printre alte simboluri. Delfinii reprezintă regiunea Mării Negre, poarta României spre lume. În al doilea rând, afinitatea țării față de apă este reflectată de forma ei pe hartă. Cu puțină imaginație se poate recunoaște silueta unui pește care înoată spre vest. Fără îndoială, România este o națiune de navigatori. Fără îndoială, România este parte a Europei.” Schildwachter a declarat că nava precedentă, „Norient Saturn”, a demonstrat „performanțe tehnice excelente”. „De aceea, credem că și «Norient Solar» va avea un viitor marcat de succes” - și-a exprimat acesta convingerea. El a men-ționat că „Norient Solar” este cel de al 20-lea tanc de produse petroliere din flota „Interorient Shipmanagement”. Salutând-o pe nașa navei, Martina Hertwig, reprezentantul companiei „Gebab” a ținut să reamintească faptul că botezul navelor are o tradiție de 420 ani pe continentul nostru. „Prima ceremonie de botez consemnată în Europa a avut loc în 1588, la o navă aparținând Armadei spaniole, care evident nu era destinată navigației pașnice. De aceea este o mare diferență între cele două botezuri, cel din 1588 și cel de azi, al navei noastre. «Norient Solar» va aparține flotei comerciale mondiale, care în mod definitoriu are tradiții pașnice” – a spus Schildwachter. Testul șampaniei „Norient Solar” este a 439-a navă construită în cei 116 ani de existență a SNC. Ea are lungimea de 180,01 m, lățimea de 32,20 m și pescajul de 11 m. Dispune de cinci tancuri pentru marfă, cu un volum total de 47.776 mc. Motorul principal este de tip MAN B&W 6S50 MC-C și asigură o viteză de 15 noduri, când nava este încărcată la maximum. Coordonatorul acestui proiect este inginerul Marius Cornea. El a condus lucrările și la alte trei nave surori - „Histria Perla”, „Histria Amber” și „ Norient Saturn” - și lucrează, în continuare, la navele nr. 11 și 13 din serie. „Norient Solar” are probele de cheu finalizate în procent de peste 95%. În perioada 16 - 18 aprilie, va ieși în probe de mare, iar pe 24 - 25 aprilie va avea loc livrarea, a declarat Marius Cornea. Evenimentul a culminat cu botezul oficiat de doamna Martina Hertwig, nașa navei. Ea le-a urat noroc navei și echipajului și a supus bordajul tancului chimic la testul sticlei de șampanie. Saltul productivității SNC și-a propus să predea către beneficiari patru nave noi în 2008 și să pregătească saltul productivității din 2009, când va livra șase nave. În prezent, se află în construcție, în diferite faze, alte șapte tancuri chimice de 41.000 tdw. În semestrul doi, vor intra în fabricație primele două tancuri petroliere de 50.000 tdw. „În sectorul de reparații, avem o premieră: conversia tancului petrolier «Histria Diamond» în mineralier. Este o experiență nouă și provocatoare pentru noi. Se adaugă celorlalte proiecte de conversie, pe care le-am făcut până acum. Sperăm să ne deschidă un nou segment de piață, pe care să fim cunoscuți“ - a declarat Rusen.