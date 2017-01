„Vânătorii de salarii” - o nouă specie de navigatori

Timpurile când navigatorii își începeau și încheiau cariera la aceeași companie de shipping au apus de mult. Instabilitatea forței de muncă este în continuă creștere. Unii marinari au atins performanța de a schimba angajatorul la fiecare voiaj, afirmă Alin Cerbureanu, directorul general al firmei „V.Ships Manpower“ Constanța. Fenomenul are o serie de cauze obiective, ce țin de evoluția flotelor, a pieței navlurilor, de jocul dintre cererea și oferta de forță de muncă marinărească, de competiția dintre armatori, dintre firmele de crewing, în recrutarea echipajelor. Deficitul de ofițeri și, în ultima vreme, de nebrevetați, a „încălzit” bursa salariilor. Companiile de navigație licitează, ridicând ofertele lor peste cele ale concurenței. Ce rezolvă? Reușesc să plimbe navigatorii între ele și să accelereze instabilitatea forței de muncă. Marinarii au numai de câștigat de pe urma creșterii ofertelor salariale. Până la un anumit punct, fluctuația lor de la o companie la alta, în funcție de „cine dă mai mult”, este de înțeles. Angajatorii nu pot fi de acord însă cu faptul că unii dintre marinari au ajuns să reacționeze la diferențe salariale minore. „Este vorba de așa numiții vânători de salarii – spune Alin Cerbureanu – care te lasă baltă pentru 50 - 100 de dolari în plus, după ce le-ai pregătit dosarele de îm-barcare și i-ai trecut prin programele de training. Unii abandonează chiar și după ce au semnat contractele de îmbarcare.” Conform estimărilor, ponderea acestei categorii de navigatori „volatili” în totalul forței de muncă a ajuns la circa 30%. Cota foarte ridicată reprezintă o amenințare serioasă pentru shipping. Instabilitatea mare a echipajelor își pune amprenta asupra pregătirii profesionale, asupra coeziunii și climatului de la bord și, în final, asupra siguranței navigației. Cum se poate ajunge la stabilitatea forței de muncă în flotele lumii? Oferind salarii mai mari decât concurența? Realitatea demonstrează că, mereu se va găsi cineva care să pluseze. Angajatorii sunt în căutarea metodelor prin care pot redeștepta atașamentul față de companie. În prezent, acesta este mai dezvoltat la nebrevetați, la ofițerii din funcțiile superioare și, în general, la navigatorii care trec de 40 de ani, afirmă Alin Cerbureanu. Problema o va rezolva tot economia mondială. Creșterea ei din ultimii 4 – 5 ani a produs boom-ul din shipping și foamea de forță de muncă. Acum, are loc schimbarea de tendință. Recesiunea este tot mai vizibilă. Nu va trece prea mult timp și efectele se vor simți și în shipping. Atunci, tot mai multe nave vor trage pe dreapta. Din deficitară, forța de muncă marinărească va deveni excedentară, iar armatorii și companiile de crewing vor fi foarte selectivi. Vor veni vremurile când „vânătorii de salarii”, cei care au schimbat navele ca pe izmene, își vor găsi mult mai greu de lucru.