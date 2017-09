Uraganul Irma s-a intensificat la categoria 5 şi a ajuns în Cuba. Peste un sfert din populaţia Floridei a primit ordin de evacuare

Uraganul Irma s-a intensificat la categoria 5 și a ajuns în Cuba. Peste un sfert din populația Floridei a primit ordin de evacuare

Uraganul Irma s-a intensificat la nivelul 5, cel mai ridicat de pe scara Saffir-Simpson, si a ajuns pe uscat in Cuba, dupa ce a provocat moartea a 21 de persoane in estul Caraibelor. Intre timp, autoritatile din Florida au ordonat unui numar de 5,6 milioane de persoane, adica peste un sfert din populatia statului, sa evacueze zona inainte ca furtuna sa ajunga acolo, duminica, relateaza Reuters si Associated Press, potrivit News.ro.Managerul programului pentru uragane din Florida, Andrew Sussman, a declarat ca printre cei vizati de ordinul de evacuare se numara persoane aflate in jumatate de sud a statului, dar si cei care traiesc in alte zone ale statului in case nesigure.La Miami, ofiterii de politie si asistentii sociali au inceput sa stranga persoanele fara adapost de pe strazi. Cei aproximativ 1.100 de oameni ai strazii vor fi dusi in adaposturi chiar si impotriva vointei lor.Guvernatorul Floridei, Rick Scott, le cere de mai multe zile locuitorilor, in special celor din zonele de coasta, sa se refugieze in zone sigure.Florida este al treilea stat ca marime din SUA, cu o populatie de aproape 21 de milioane de oameni.Presedintele Donald Trump a declarat intr-un mesaj inregistrat ca Irma este "o furtuna cu un potential distructiv absolut istoric" si a indemnat populatia sa asculte recomandarile Guvernului si fortelor de ordine.Potrivit estimarilor, aproximativ noua milioane de persoane din Florida ar putea ramane fara curent, o parte dintre ele saptamani la rand.In conditiile in care oamenii fug din stat, aproape o treime din benzinariile din zona metropolitana au ramas fara combustibil. Probleme s-au inregistrat si in statele Georgia, Carolina de Nord si Carolina de Sud.In Fort Lauderdale, majoritatea magazinelor alimentare mari, dar si majoritatea magazinelor de bricolaj au fost inchise si nu isi vor deschide din nou portile pana saptamana viitoare, dupa ce va trece uraganul.Un adapost din sud-vestul Miami s-a umplut la numai cateva ore dupa ce s-a deschis. Oamenii de acolo isi amintesc de uraganul Andrew, din 1992, cel mai distructiv care a afectat statul vreodata.Irma, unul dintre cele mai puternice uragane produse in ultimul secol in Atlantic a ajuns in Cuba vineri noapte, provocand rafale de vant cu viteze de pana la 260 de kilometri pe ora.Potrivit meteorologilor, furtuna va provoca valuri de pana la trei metri in zona coastei de nord a tarii comuniste si in centrul si nord-vestul Bahamas.