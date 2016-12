Uraganul Irene a ajuns în New York. Transporturile în comun sunt oprite, aeroporturile sunt închise şi mii de persoane sunt evacuate

Uraganul Irene a ajuns în New York. Transporturile în comun sunt oprite, aeroporturile sunt închise și mii de persoane sunt evacuate

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Uraganul Irene, care a provocat moartea a opt persoane și evacuarea a cel puțin 1,5 milioane, a ajuns sâmbătă seara la New York, transformat într-un oraș fantomă afectat de ploi torențiale, informează Mediafax."Extremitatea uraganului a ajuns la noi", a declarat primarul din New York, Michael Bloomberg, în cadrul unei conferințe de presă.Primarul le-a cerut locuitorilor să rămână în propriile locuințe."Nu ieșiți pe străzi, rămâneți în casele voastre sau în centrele de primire", a insistat el, adăugând că este "prea târziu pentru a mai pleca" pentru cei care nu au respectat recomandările de evacuare în zonele inundabile.În timp ce rafale violente de vânt suflau asupra orașului, primarul a declarat că se așteaptă la o importantă creștere a apelor în cursul dimineții.Transporturile în comun sunt oprite, aeroporturile sunt închise, mii de persoane sunt evacuate, așa că New York, de obicei atât de animat sâmbătă seara, pare un oraș mort. La Manhattan, barurile și restaurantele erau închise, spectacolele de pe Broadway anulate, iar obișnuitele hoarde de turiști au abandonat Time Square.Numeroase magazine și-au protejat vitrinele cu panouri de lemn, iar newyorkezii s-au închis în propriile case.Aproximativ 370.000 de persoane au primit ordin de evacuare din partea primarului Michael Bloomberg să evacueze zonele inundabile din oraș, o situație inedită în New York.Unii dintre ei au părăsit orașul, alții s-au refugiat la rude, în hotelurile luate cu asalt sau în cele 100 de centre de primire deschise de primărie.Anterior în cursul zilei, Michael Bloomberg nu a făcut economie de cuvinte: "Este o problemă de viață și de moarte, nu așteptați", a insistat el, temându-se de o creștere bruscă a apelor, care ar putea provoca inundații și întreruperi de electricitate.În New Jersey vecin, peste un milion de persoane au fost evacuate din zonele de coastă. Aproape tot orășelul turistic Cap May, situat direct pe traiectoria uraganului, a fost evacuat.Irene a ajuns pe uscat sâmbătă în North Carolina, fiind însoțit de rafale puternice de vânt și ploi torențiale și privând de electricitate sute de mii de persoane.Cinci persoane au murit în North Carolina, două în Virginia, între care un copil în vârstă de 11 ani, din cauza căderii unui copac peste clădirea sa, precum și un surfer în Florida, potrivit serviciilor de urgență.Irene va urca pe coasta de est, îndreptându-se spre Washington, New York și Boston, una dintre cele mai populate zone din lume, cu 65 de milioane de locuitori, și ar putea fi însoțit de valuri de trei-patru metri înălțime, potrivit centrului național pentru uragane (NHC).