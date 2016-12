UPDATE: BOMBĂ ÎN AMERICA / Cliton recunoaşte victoria lui Trump. DONALD TRUMP 267 ELECTORI - HILLARY CLINTON 215 ELECTORI. Trump e la un pas de Casa Albă

UPDATE: BOMBĂ ÎN AMERICA / Cliton recunoaște victoria lui Trump. DONALD TRUMP 267 ELECTORI - HILLARY CLINTON 215 ELECTORI. Trump e la un pas de Casa Albă

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE ORA 09.03 Șeful de campanie al candidatei Hillary Clinton susține acum un discurs prin care le mulțumește simpatizanților și le cere să plece acasă pentru a se odihni pentru că numărtoarea nu s-a încheiat încă. Neoficial, Clinton a recunoscut victoria contracandidatului Donald Trump și a anunțat că nu va ține niciun discurs astăzi (în această noapte în SUA)UPDATE ORA 08.58 Presa americană transmite că Donald Trump a câștigat statul Pennsylvania, care are 20 de voturi în Colegiul Electoral. Hillary Clinton are 215 de voturi ale electorilor, în timp ce Donald Trump are 264 de voturi în Colegiul Electoral și mai are nevoie de doar șase pentru a câștiga alegerile.UPDATE ORA 08.41 CNN transmite că Donald Trump a câștigat și Alaska, de unde mai primește 3 electori. Clasamentul actual arată Donald Trump 247 electori, Hillary Clinton - 215.Candidatul republican Donald Trump câștigase la ora 05:00 GMT (07:00, ora României) 244 de electori dintre cei 270 necesari pentru a învinge în alegerile prezidențiale din SUA, față de 215 ai rivalei sale democrate Hillary Clinton, transmite miercuri AFP.Candidatul republican i-a dat o lovitură dură lui Hillary Clinton câștigând Florida și Carolina de Nord, state foarte disputate care i-au adus 44 de electori.Rezultatele rămân încă incerte in Michigan și Wisconsin, două state-cheie pe care pronosticurile dinaintea scrutinului le atribuiau candidatei democrate.UPDATE ORA 07.55 Hillary Clinton câștigă statul-cheie Nevada (televiziuni)Candidata democrată la Casa Albă, Hillary Clinton, a câștigat marți seara statul-cheie Nevada și cei șase electori în fața rivalului său Donald Trump, conform așteptărilor, potrivit mai multor canale de televiziune americane, transmite miercuri AFP.Privirile rămân fixate pe Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, alte state-cheie pe care sondajele i le atribuiau lui Hillary Clinton, dar unde rezultatele încă sunt neclare, trecând dintr-o tabără în alta.Candidata democrată are nevoie să câștige în aceste state pentru a recupera distanța față de Donald Trump, care a câștigat mai mulți electori până la 05:30 GMT.UPDATE ORA 07.36 Trump se apropie de Casa Albă, după ce a câștigat în FloridaUPDATE ORA 06.49 Trump conduce în rezultatele parțialeAlegerile prezidențiale din SUA vor fi câștigate de candidatul care își asigură cel puțin 270 din cele 538 de voturi în Colegiul Electoral, iar ultimele rezultate parțiale, marți seara (miercuri dimineața, ora României) erau 223 pentru republicanul Donald Trump și 209 pentru democrata Hillary Clinton, potrivit AFP.