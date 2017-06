Unul dintre cele mai bine păzite secrete ale lui Kim Jong-un, dezvăluit

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

David Schmerler, analist al informațiilor din surse deschide ( OSINT - Open Source Intelligence), care se ocupă cu analizarea datelor publice cu privire la Coreea de Nord, a reușit să deslușească unul dintre cele mai bine păzite secrete ale lui Kim Jong-un, scrie The New York Times.În ziua de 20 iulie 2016, la o zi după ce Coreea de Nord a testat trei rachete balistice cu rază medie de acțiune de la o locație necunoscută, guvernul de la Phenian a lansat mai multe imagini cu Kim Jong-un în timp ce supraveghea întreaga acțiune.Testul respectiv intenționa să pregătească armata nord-coreeană în cazul unor atacuri venite de pe teatrul de operațiuni din Coreea de Sud, unde ar ajunge trupele americane în caz de război.David Schmerler și-a dorit să vadă dacă poate utiliza pozele oferite de guvern pentru a identifica locația exactă a testului. Cu toate acestea, analistul s-a confruntat cu o problemă majoră: Kim Jong-un a monitorizat testul dintr-un cort în aer liber, acoperit cu plasă de pescuit, care bloca orice detalii care ar fi putut fi de ajutor în stabilirea locației, scrie The New York Times.Acela a fost momentul în care Schmerler și-a pus la bătaie abilitățile de analist OSINT. El a remarcat în fotografii două detalii, care au relevat mai mult decât Coreea de Nord și-ar fi dorit.În primul rând, analistul a observat o bucată galbenă și strălucitoare de metal, aflată în spatele năvodului, care l-a dus cu gândul la sistemul de semnalizare care face parte din tunelurile singurei autostrăzi din Coreea de Nord.Schmerler și-a confirmat teoria cu ajutorul celui de-al doilea detaliu observat în fotografii. O a doua poză evidenția mai multe garduri vii plantate de-a lungul autostrăzii.Cu toate acestea, analistul a fost ajutat cel mai mult de un filmuleț de pe Youtube din 2015, găsit de Schmerler, înregistrat dintr-un autocar turistic, în timp ce trecea prin tunel.Punând piesele cap la cap, el a reușit să găsească atât coordonatele locației de la care a fost lansat testul cu rachete, cât și cele ale cortului din care Kim Jong-un supraveghea misiunea, informații ținute în mare secret de guvernul de la Phenian.