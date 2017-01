Universitatea „Ovidius“ a inaugurat cel mai modern cămin din ţară

Universitatea „Ovidius“ a inaugurat cel mai modern cămin din țară

Căci nu e tot una să ai marea la câțiva metri sub fereastră, stațiunea Mamaia, cu plaja, la doi pași. Ca să nu mai vorbim de avantajul fundamental: posibilități de confort ridicat și, implicit, trai civilizat. 110 camere pentru 440 studenți Început în anul 1998, obiectivul, situat în zona Faleză Nord și cunoscut sub numele de „Spații de cazare 441 locuri”, S+D+P+6 etaje, a cunoscut un ritm mai intens abia în ultimii doi ani. Cu o suprafață totală desfășurată de 9.980 mp, din care construită de 1.350 mp, la care se adaugă alți 360 mp alocați centralei termice și celorlalte anexe, investiția a ajuns la 15.800.000 lei, din care 250.000 lei provin din fonduri proprii, restul, finanțare guvernamentală. O cameră este compusă din camera de locuit pentru patru persoane, grup sanitar propriu, dotat cu lavoar, cuvă de duș și WC, balcon și vestibul. În condiții extreme, studenții se pot adăposti la subsol, pentru că acest cămin este prevăzut cu un adăpost ALA de 400 de locuri. „E mișto, e liniștit, ne invidiază colegii…“ Evident, n-am rezistat tentației de a realiza un sondaj în rândul studenților deja cazați în căminul 2 Pescărie. Deh, ne gândeam și noi că la asemenea condiții ai nevoie de pile grele ca s-ajungi să locuiești aici. Nu ne-am mulțumit cu declarația rectorului prof. univ. dr. Victor Ciupină, și anume că singurul criteriu care va sta la baza distribuirii studenților în acest cămin este cel profesional. Laurențiu Liferia, din Tulcea, și Tibi Văleanu, din Valu lui Traian, studenți anul I la Facultatea de electronică, ne-au declarat că, printr-o simplă cerere depusă, la începutul anului, la facultate, s-au „trezit“ repartizați aici. „E mișto, e liniște și, de ce să nu recunoaștem, când mai vin în vizită colegii noștri și descoperă condițiile nu se pot abține să nu facă remarci invidioase”. Alte două studente, din ani terminali, consideră că au avut prioritate tocmai pe acest criteriu. „Cei din Liga studenților se ocupă, în general, cu repartizarea. Prioritățile pleacă de la studenții din anii terminali, apoi doctoranzii, masteranzii, și urmează restul anilor, dar numai studenții cu mediile cele mai mari. Că mai sunt și pile, așa e peste tot, dar de data aceasta chiar au fost locuri.“ În cel mai scurt timp, Universitatea va beneficia de încă un cămin de garsoniere, pe b-dul Mamaia. Astfel, în Constanța vor exista patru cămine de garsoniere și, prin urmare, cifra de cazare de 1.300 de studenți ar acoperi practic numărul solicitărilor de cazare de la începutul fiecărui an universitar. Prins într-un moment de maximă emoție, probabil, rectorul Universității „Ovidius” Victor Ciupină a declarat: „Să fim cinstiți, dacă n-ai asemenea condiții, poți fi sigur că nu te mai caută studenții. Nu mai acceptă confortul minim”. Totodată, le recomandă studenților care locuiesc în oricare din căminele Universității să aibă un comportament civilizat, să păstreze și să aibă grijă de bunurile care le sunt puse la dispoziție, astfel încât să le predea celor care urmează după ei în cele mai bune condiții.