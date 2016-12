Ungaria se confruntă cu o situaţie foarte periculoasă din cauza crizei din zona euro

Ungaria se confruntă cu o situație foarte periculoasă din cauza crizei din zona euro

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ungaria se confruntă cu "o situație foarte periculoasă" din cauza riscurilor extraordinare provocate de criza datoriilor din zona euro și trebuie să reducă în continuare cheltuielile bugetare, altfel riscând, precum Grecia, o pierdere a suveranității economice, a declarat premierul Viktor Orban. Guvernul Orban a mizat pe redresarea economiei mondiale atunci când a rupt legăturile cu Fondul Monetar Internațional, în urmă cu un an, și a optat pentru un impozit unic de 16%, reducerea impozitelor pentru companii și naționalizarea activelor fondurilor private de pensii, de 15 miliarde de dolari.Reducerea impozitelor pe venit, cu 400 miliarde de forinți (2,1 miliarde dolari) nu a reușit să susțină consumul, după ce aprecierea francului elvețian a majorat ratele pentru împrumuturile imobiliare, în timp ce exporturile au scăzut din cauza cererii mai mici din străinătate."Ungaria a alunecat într-o situație foarte periculoasă în ultimele trei luni. Criza din zona euro implică amenințări extraordinare, imediate pentru Ungaria", a avertizat Orban. El a adăugat că nu vrea să fie patetic, dat că miza este problema suveranității Ungariei.Premierul a arătat că ungurii trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă în toamnă, când țara va avea două alternative, respectiv alunecarea pe ceea de el a numit calea Greciei, sau continuarea planurilor economice începute cu un an în urmă.Secretarul de stat Mihaly Varga a prezent duminică seara, într-un interviu, un plan de acoperire a unui deficit de 80-100 de miliarde de forinți (426-533 milioane dolari) din bugetul acestui an, apărut din cauza ritmului de creștere economică sub așteptări. El a criticat totodată banca centrală pentru că menține dobânzile la un nivel ridicat. Economia ungară a stagnat în trimestrul al doilea, față de primul, și a avansat cu numai 1,5% în termeni anuali, obligând guvernul să analizeze noi măsuri de austeritate bugetară pentru a menține deficitul bugetar la 2,94% din PIB, așa cum s-a angajat în fața Uniunii Europene.Varga a arătat că creșterea economică din acest an va fi de maxim 2%, cu mult sub estimările inițiale de 3,1%, evoluție care pune în pericol țintele bugetare, din cauza veniturilor mici.El a avertizat că acoperirea deficitului produs de veniturile sub așteptări nu este simplă și necesită revizuirea în scădere bugetului.Ar putea fi amânată și reducerea impozitelor pe veniturile populației.Problema este agravată și de o decizie a unui tribunal european, din iulie, potrivit căreia o parte din legislația privind returnarea TVA către companii contravine cu reglementările UE.Potrivit primelor estimări, guvernul ar putea returna din acest motiv companiilor circa 240-260 miliarde de forinți (1,28-1,38 miliarde dolari), a spus Varga.Socialiștii aflați în opoziție au dat un comunicat în care afirmă că politica economică a guvernului a dat greș și au cerut demisia ministrului Economiei, Gyorgy Matolcsy.