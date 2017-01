Ungaria ameninţă cu măsuri diplomatice în privinţa interzicerii simbolurilor etnice de către România

1

preluat din RL

Drapelul este un simbol al statului suveran, independent. Cei care nu respecta acest simbol, nu respecta statul respectiv. Arborarea unui alt drapel (pe cladirile oficiale) este o declaratie deschisa de nesupunere civica si o insulta la adresa statului in care se petrece acest eveniment. Daca legile tari o prevad, acest act trebuie pedepsit de institutiile abilitate. Steaguri diferite de drapelul national pot fi arborate, fara probleme legale sau morale numai pe cladiri particulare sau la intruniri private. La noi, exista insa o mica problema: steagul secuiesc poate fi arborat -fara probleme- in conditiile aminte mai sus, dar arborarea steagului maghiar (ros/alb/verde) este un act diferit. Drapelul maghiar arborat in Romania este expresia dorintei iredentistilor maghiari, care vor revenirea la situatia din Evul Mediu. Arborarea steagului maghiar este un act de extremism maghiaroman si trebuie tratata ca atare si de statul roman side statul maghiar si de UE si NATO.In plus, amestecul ambasadorului Ungariei la Bucuresti in treburile noastre interne este un act samavolnic, neprotejat de cutumele diplomatice. Trebuie declarat "persona non grata", iar daca statul maghiar continua aceasta poltiica, trebuie sa se ia masuri diplomatice (si nu numai) de raspuns. Pina una alta, maghiarii trebuie sa rezolve problemele propriilor cetateni extremisti care tulbura buna vecinatate cu Romania si partidele de fotbal cu romanii... si altii! Dar, sunt curios ce atitudine va adopta premierul nostru... Asta e treaba executivului (adica guvernul).