Unele meditaţii garantează intrarea la facultate

Unele meditații garantează intrarea la facultate

Multe din mesajele adresate ministrului Educației la recenta sa participare la videochat-ul de pe stirileprotv.ro s-au referit la faptul că profesorii nu-și mai dau interesul la clasă pentru a preda cât mai bine și ajung să se lase subînțeleși că… „ne vedem la meditații”. Nu e cazul, aici, al părinților care-și doresc încă din… preșcolărime să investească în viitorul copilului lor. Și-atunci hotărăsc să îl mediteze la engleză, pentru 20 lei ora, în timp ce la grădiniță mai face alte două ore pe săptămână de opțional cu 12 lei/lună. Sau pentru cei care cochetează cu italiana, ședințele costă între 25 și 30 lei, stadiul începător, și până la 50 lei întâlnirile cu… avansații, adică cei care, în final, ajung să susțină examen de limbă la bacalaureat, respectiv facultate. La același nivel, preșcolar, mai putem vorbi de meditații la pian, pentru care o oră ajunge să coste 30 lei. Schimbăm perspectiva… Nu mai e greu nici pentru un elev de gimnaziu să realizeze că, spre exemplu, la ora de limba română profesoara ar putea să le ofere mai multe exemple și să insiste pe anumite exerciții, dacă într-adevăr își dorește ca elevul să plece măcar cu o parte din informație acasă. În Constanța, nu am avut sesizări scrise despre dezinteresul celui de la catedră, pentru că nimeni nu vrea să se pună rău cu un întreg sistem. E destul să reclami un sin-gur nume, că deja coaliția din cancelarie va trece la represalii asupra pârâciosului… Suntem convinși că există cazuri, dar cum hoțul neprins e negustor cinstit… Am încercat să aflăm cam cu cât se rotunjește venitul unui profesor care prestează de 5% la clasă (ultima mărire promisă de Guvern) și 95% acasă. Bineînțeles că aveam să descoperim că și tarifele sunt în funcție de calitatea profesorului de la catedră, de examenul ce urmează a fi susținut, dar și de numărul de elevi participanți la meditație. Pentru că majoritatea celor cu care am stat de vorbă ne-au declarat că pentru intrarea la liceu și-au exersat cunoștințele fie cu rude mai bine pregătite, fie cu studenți în anii terminali la profilurile care îi interesau. Dacă, spre exemplu, avem de-a face cu un profesor mediocru, ședința de meditație, respectiv două ore, nu urcă de 40 lei, indiferent că este vorba de matema-tică, de română sau geografie ori istorie. Dacă, însă, respectivul nume e vestit în oraș, asistăm la tarife și de 50 sau 60 lei întâlnirea. Ne referim aici la meditațiile care se fac îndeobște pentru pregă-tirea examenelor de bacalaureat. Cel mai de top tarif l-am întâlnit la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde o elevă ne-a declarat că se pregătește cu un cadru universitar constănțean la matematică și plătește 100 lei meditația. Cine mai pică azi intrarea la facultate? Am aflat, însă, că mulți părinți au ajuns să-și mediteze copilul pentru admiterea la facultate, la București, tocmai cu cel care urmează să-l cunoască după admitere. Și astfel se ajunge la un soi de troacă, universitarul respectiv lucrând și cu 12 liceeni în grupă, acceptând ca respectivii să nu-i mai plătească întâlnire de întâlnire contravaloarea meditației, ci să „cotizeze”, la final, o sumă substanțială, de genul 1.000 euro. Și, astfel, părintele stă liniștit că odrasla e asigurată. Mai departe, tot cu bani se rezolvă și examenele în studenție, că nu degeaba s-a consacrat expresia „Și facultatea se cumpără!”. Ne întrebăm care o mai fi diferența dintre un copil inteligent, dotat, capabil să învețe fără a fi „împins financiar” de părinți și cel care a trecut prin școală ca gâsca prin apă? Nici măcar viața nu mai demontează nulitatea nătângilor, pentru că se vor remarca tot pentru că „Tata este…”.