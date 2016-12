Una dintre cele mai mari agenţii de presă va fi desfiinţată

Una dintre cele mai mari agenții de presă va fi desființată

Ştire online publicată Luni, 09 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul de desființare al RIA Novosti, una dintre cele mai mari agenții de presă, urmând ca aceasta să renască, transformându-se în agentia de presă globală Rossia Segodnya (Russia Today) - informează Voice of Russia.Rossia Segodnia, care va include si postul de radio Vocea Rusiei, va fi condusa de jurnalistul Dmitry Kiselyov, care va avea biroul in fostul sediu al RIA Novosti.Putin le-a dat indicatii ministrilor sai, cerandu-le sa lanseze noua agentie de presa in maximum o luna, iar aceasta sa aiba cele mai bune contacte cu toate entitatile statului.