Faristul Cosmin Matei a debutat în Liga 1 la 17 ani și 18 zile

Un Xavi la scară redusă

Puștiul Cosmin Matei, de la Farul, este cel mai tânăr fotbalist care a jucat în turul Ligii 1. După ce a debutat pentru „rechini”, într-un meci oficial, la 17 ani și 15 zile în partida de Cupă cu FC Brașov, peste trei zile a primit „botezul” și în campionat, în disputa de la Constanța, cu FC Timișoara. În ambele confruntări, antrenorul Ion Marin l-a folosit titular! Născut pe 30 septembrie 1991, la Târgoviște, Cosmin Matei e pariul lui „Săpăligă” pentru returul Ligii 1, alături de Alibec, Fatai și de ceilalți puști. Aflat la Farul din 2006, Matei a intrat, la sosirea de la Târgoviște, pe mâna antrenorului Ștefan Petcu. Au urmat convocările la loturile naționale de juniori (la care a bifat 40 de meciuri și a înscris 10 goluri), meciurile la Farul II, în Liga a III-a, și, apoi, accederea în cercul echipei mari, la doar 16 ani și trei luni. Acum, se află la a treia perioadă de pregătire centralizată cu Farul sub comanda lui Ion Marin (după cele două cantonamente de vară, din Austria și Germania), dar are și cinci meciuri oficiale, cel din Cupă și patru de campionat (unde a adunat 212 minute și de trei ori a fost titular - cu FC Timișoara, FC Brașov și FC Argeș). În alte șapte partide de Liga 1 (cu U Craiova, FC Vaslui, CFR, Oțelul, Dinamo, Gaz Metan și CS Otopeni) a rămas rezervă. „E o mare onoare pentru mine ca, la o vârstă atât de fragedă, să joc la echipa mare. Sper să nu dezamăgesc. Încerc să progresez cât mai mult”, declară Matei, pentru „Cuget Liber”. Cosmin joacă mijlocaș coordonator, post care crede că-l prinde cel mai bine. „Îmi place să evoluez în centrul liniei mediene, ofensiv. De altfel, cel mai mult așa am jucat, dar, la mijloc, mă descurc și în alte roluri. Postul de coordonator e unul frumos. Îmi place să mă duc cu mingea, să am câteva astfel de acțiuni pe meci, să ies în evidență cu o pasă, cu ceva. Sunt un mare admirator al spaniolului Xavi, de la Barcelona”, ne-a spus fotbalistul, care, și de curând, la amicalul cu Delta Tulcea, a pus în practică unele dintre calitățile sale.