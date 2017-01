Un tată alcoolic şi-a băgat copilul în spital

Un tată alcoolic și-a băgat copilul în spital

O fetiță de zece ani din localitatea constănțeană Dorobanțu a ajuns la spital după ce a fost agresată de tatăl său, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Minora a fost snopită în bătaie de părinte pentru că l-a pârât mamei că se duce să bea la crâșma din sat după ce termină de gătit. Mama ne-a povestit că nu lucrează și că, deși divorțați, tatăl ia banii de alocație și-i dă pe băutură. Violența în familie continuă să facă victime în rândul copiilor. O fetiță din localitatea Dorobanțu a fost bătută de tatăl său pentru că l-a pârât mamei că se duce în sat să bea. „Tati făcea de mâncare. Mi-a zis că, după ce termină de gătit, se duce în sat să bea. S-a prins că m-am dus și i-am spus mamei și m-a bătut. M-a apucat de păr și m-a trântit de ciment”, ne-a spus fetița, de pe patul de spital. În prezent, bărbatul este acuzat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Fetița de zece ani a fost internată, sâmbătă, noaptea la Clinica de Chirurgie Pediatrică din cadrul SCJU Constanța. „Am sunat la 112 să ne scoată din mâinile lui. Un polițist a luat fetița în brațe și a dus-o până la salvare. Ei au anunțat medicii”, ne-a spus mama. Nici soția nu a scăpat de furia bărbatului, încasând și ea câteva lovituri. Ieri, când am vizitat copilul la spital, mama ne-a arătat vânătăile de pe corp, de pe mâna stângă. Pe toată perioada în care mama și fetița au stat internate, de celelalte două fete a avut grijă Mădălina Pioniță, o cunoștință. „Tatăl a mai venit pe acasă, a mai plecat. Nu-i pasă de nimic. Vreau doar să plece din casa mea, să nu mai am probleme cu el”, s-a plâns mama. Deși divorțați, ei locuiesc sub același acoperiș. Ieri, mama ne-a spus că fostul soț i-a cerut 200 euro ca să plece, însă nu are convingerea că se va ține de cuvânt. „Tatăl copiilor nu le plătește pensie alimentară și bea alocația fetelor. Dacă-i dau banii, îi bea și tot aici se întoarce”, crede mama fetelor. Singurul venit al familiei este alocația de 345 lei, la care se adaugă ajutorul social de 114 lei, mult prea mic în condițiile în care fetele mai mici au retard mediu. Potrivit informațiilor furnizate de dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța (SCJU), micuța a fost externată în cursul zilei de ieri, starea ei de sănătate fiind bună. Copiii au mai stat trei luni într-un centru de plasament Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) a demarat o anchetă pentru a stabili ce este mai bine pentru copii. „Cazul familiei îl cunoaștem de mult, încă din anul 2000. Nu putem însă să-i luăm mamei copiii pentru că nu ea este de vină. Părinții sunt divorțați și tatăl trebuie tras la răspundere pentru faptul că fetița cea mare a ajuns în spital”, ne-a explicat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța. Cele trei fete au mai fost internate într-un centru de plasament, pe o perioadă de trei luni. Roxana Onea ne-a povestit că mama fetițelor este mereu nemulțumită de primărie, pe care o acuză că nu o ajută. Mihaela Profir, mama copilului agresat, s-a dus la primărie să se plângă că nu are bani de nici unele și că, dacă nu este ajutată, își lasă copiii acolo, ceea ce a și făcut. Imediat a venit o echipă mobilă și i-a instituționalizat fetițele, fiind duse la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență. „Mama a fost inclusă atunci într-un program de vizită. Întâlnirile aveau loc fie la sediul direcției, fie la centru, și se lăsau cu plânsete. Femeia a recurs la o situație limită fără să se gândească și așa au ajuns copii să fie instituționalizați”, ne-a explicat purtătorul de cuvânt al direcției. În final, copiii au fost reintegrați în familie. Am încercat să luăm legătura și cu asistentul social al primăriei Nicolae Bălcescu, Iordache Liliana, însă ne-a spus că nu oferă informații decât după finalizarea anchetei. Pentru a avea liniște în casă, mama ne-a mărturisit că ar fi dispusă să plece ea, numai să trăiască în pace alături de cei trei copii. „Dacă mi-ar da o cameră de trei metri pătrați, aș trăi liniștită cu fetele. M-aș angaja și aș sta cu fetele seara, când m-aș întoarce de la serviciu”, a întrezărit mama o soluție. Am dorit să luăm legătura telefonic cu tatăl agresor pentru a afla și varianta lui la acuzațiile care i se aduc, însă nu am reușit. „Am trimis o vecină acasă, dar cine știe pe unde este plecat. Telefon nu mai are pentru că l-a vândut ca să aibă bani de băutură”, ne-a spus mama.