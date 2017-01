Un student ucrainean are şanse să fie primul om pe Marte

Un student ucrainean are șanse să fie primul om pe Marte

Miercuri, 06 Februarie 2013

Un student ucrainean a fost înregistrat la etapa preliminară a proiectului "Mars One", care prevede aterizarea oamenilor pe Marte în 2023, transmite MIGnews. Dmitri Nosov, în vârstă de 22 de ani, învață la Universitatea Națională de Aviație din Ucraina, la specializarea inginerie mecanică.El este încrezător că proiectul va primi sprijin financiar independent și de aceea a scris o cerere de participare. "Pur și simplu am intrat pe site-ul lor, acolo a fost indicat un e-mail al proiectului. Am scris o scrisoare și am cerut să mi se trimită informații suplimentare despre acest proiect ambițios. În cererea mea am spus că sunt disponibil oricând, în cazul în care ei au nevoie de ajutorul meu", a povestit Dmitri Nosov. La rândul său, șeful direcției medicale a proiectului, Norbert Kraft, a confirmat faptul că studentul ucrainean este unul dintre cei mai potriviți candidați pentru participarea la "Mars One". Atmosfera marțiană actuală este de aproximativ 100 de ori mai rarefiată decât cea terestră.