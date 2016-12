Un soldat nord-coreean a dezertat, trecând granița în Coreea de Sud

Ştire online publicată Luni, 15 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un soldat nord-coreean a dezertat luni, trecând granița în Coreea de Sud și predându-se autorităților militare sud-coreene, transmite DPA, citată de Agerpres.ro.Acesta este primul astfel de caz înregistrat începând din 2012.''El a trecut pe jos granița la Hwacheon, în provincia Gangwon, și a sosit la unul dintre posturile noastre luni, în jurul orei 8.00 (duminică la 23.00 GMT). Apoi, și-a exprimat dorința de a dezerta'', a afirmat, sub acoperirea anonimatului, un oficial al Ministerului Apărării sud-coreean, citat de Yonhap.În fiecare an, sute de nord-coreeni își părăsesc țara din cauza sărăciei, a foametei sau a persecuțiilor. Majoritatea dintre ei sunt civili care trec întâi granița terestră în China și ajung în final în Coreea de Sud via țări din Asia de Sud-Est. Cazurile în care nord-coreeni ajung pe mare în Coreea de Sud sunt destul de rare.