Un şofer a fost arestat pentru că a fost prins, de două ori într-o zi, beat la volan

Premieră!

Un șofer a fost arestat pentru că a fost prins, de două ori într-o zi, beat la volan

O premieră ar trebui să bage spaima în mulți șoferi, care, neținând cont că urmează să se urce la volan, consumă băuturi alcoolice. Un astfel de „exemplar” a fost arestat, pentru o perioadă de șapte zile, de magistrații de la Judecătoria Medgidia. La data de 19 noiembrie, în jurul orei 12, un echipaj al Serviciului Poliției Rutiere Constanța a oprit în trafic un autoturism, al cărui șofer parcă încerca să evite niște jaloane inexistente. Totul se petrecea pe strada Republicii, din Medgidia, iar bărbatul a fost identificat ca fiind Sorin Obreja, de 35 de ani, din localitate. Când a coborât din mașina sa, un Cielo cu numărul de înmatriculare CT-08-GJS, bărbatul duhnea a alcool de la o poștă. Fiind testat cu etilotestul, polițiștii au stabilit că șoferul avea o alcoolemie de 0,95 mg la mie în aerul expirat. Individul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cele din urmă, Obreja s-a ales cu dosar penal, pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, fiindu-i suspendat permisul până la finalizarea cercetărilor. Numai că, la doar câteva ore, respectiv în jurul orei 18, aceiași polițiști de la Rutieră, pe aceeași stradă din Medgidia, au dat nas în nas, din nou, cu șoferul turmentat. Numai că, de această dată, starea sa de beție era mai accentuată. Polițiștii l-au legitimat din nou, și iarăși l-au testat cu etilotestul. De această dată, rezultatul a fost de 1,09 mg la mie în aerul expirat. Dus din nou la spital, unde i-au fost recoltate alte probe de sânge, polițiștilor nu mică le-a fost mirarea când medicii le-au dat vestea că omul este aproape în comă alcoolică, rezultatul testului arătând că are o îmbibare alcoolică de doi la mie. Sorin Obreja le-a spus oamenilor legii că după ce i-au suspendat permisul s-a dus și și-a înecat amarul în băutură, de necaz că o perioadă de acum încolo va fi pieton… Doar că, pe urmă, din obișnuință, tot la volan s-a urcat! Dată fiind situația și pericolul real pe care acesta îl reprezintă, polițiștii l-au reținut, iar procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia au propus arestarea sa preventivă. Judecătorii au emis mandat de arestare pentru o perioadă de șapte zile pe numele șoferului, el fiind acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice și una de conducere fără permis. Totodată, cazul lui creează un precedent pe care ar trebui să-l aibă în vedere și alți șoferi care nu fac diferența dintre barul din colț și circulatul pe drumurile publice la volanul unui autoturism, sub efectul licorilor lui Bachus.