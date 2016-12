Un scafandru a fotografiat un șarpe gigant / Galerie foto

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Scafandrul elvețian Franco Banfi a petrecut zece zile în habitatul unde trăiește anaconda, unul dintre cei mai mari șerpi din lume. Fotografiile surprinse în regiunea Mato Grosso, din Brazilia, par desprinse parcă din celebra peliculă Anaconda.Una dintre imaginile publicate de dailymail.co.uk înfățișează un specimen lung de șase metri în timp ce-și caută prada în adâncurile unui râu.O altă fotografie realizată de scafandrul elvețian surprinde o anaconda uriașă în timp ce se încălzește sub soarele tropical, pe malul apei."Cum tocmai își devorase prada, nu ne dădea nicio atenție. Totul era posibil, dar nu cred că ne-ar fi atacat. Eram atât de aproape de el încât l-aș fi putut atinge", povestește Franco Banfi.În cele zece zile petrecute în regiunea Mato Grosso, elvețianul a observat șase femele diferite."În primă fază, totul este înfricoșător deoarece nu știi nimic despre anaconda și toată lumea îți spune cât este de periculos. Dar după o vreme, îți dai seama că nimic nu ți se poate întâmpla atâta vreme cât respecți șarpele. Niciodată nu am fost atât de aproape de un șarpe. Dar cred că un șarpe mai mic, dar veninos, e mult mai periculos decât unul mare. Cel puțin în cazul anacondelor poți vedea foarte bine ce fac și la ce să te aștepți", adaugă elvețianul.