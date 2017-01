Un român povesteşte despre tragedia din 11 septembrie

Un român povestește despre tragedia din 11 septembrie

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Efortul echipelor de salvare care s-au aflat la New York pe parcursul evenimentelor tragice din 11 Septembrie 2001 a fost imens. Mărturie pentru toate acestea poate depune și americanul de origine română Mihai Voicu, pompier implicat în operațiunile de salvare a oamenilor prinși sub zidurile de la World Trade Center. Mihai, sau Michael Voicu, cum îi spun colegii, s-a născut la București. El a părăsit România împreună cu părinții când avea șase ani. La 18 ani s-a înrolat în U.S. Airforce. Timp de trei ani a lucrat ca polițist. În timpul evenimentelor tragice din New York, Mihai Voicu lucra de patru ani ca pompier profesionist în cadrul unui departament de specialitate din New Jersey și a văzut cum cel de-al doilea avion a străpuns turnurile gemene. Unitatea din care făcea parte a fost în linia întâi a operațiunilor de salvare. Pompierul de origine română își amintește că a adunat oamenii din pubelele de gunoi, de sub mașini și de sub dărâmături. În vizita sa din iunie 2002 în România, Mihai Voicu a înmânat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București o placă comemorativă dedicată victimelor evenimentelor tragice de la 11 septembrie, printre care se numără și prietenul său cel mai bun. Numărul total al membrilor forțelor de intervenție care au murit în acea zi depășește 400.