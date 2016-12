Un rapper american a fost împuşcat în cap

Un rapper american a fost împușcat în cap

24 Decembrie 2015

Rapperul american King Louie a fost împușcat în cap, miercuri după-amiază, într-un cartier al orașului Chicago, informează romanialibera.ro.Tentativa de omor a rapperului a avut loc în jurul orei locale 15.30, iar King Louie se afla în mașina sa. Artistul a fost transportat la un spital din oraș, unde se află în prezent în stare stabilă.King Louie, al cărui nume real este Louis Johnson Jr., este conștient și poate să vorbească, a precizat managerul artistului, pentru publicația Chicago Sun-Times.Mai mulți artiști din comunitatea hip-hop americană și-au exprimat sprijinul pentru King Louie, prin intermediul unor mesaje publicate pe Twitter."Cred în puterea rugăciunilor și cred că fratele meu Louie va fi ok", a declarat, joi, Chance the Rapper, un artist care este originar tot din Chicago.King Louie, în vârstă de 27 de ani, este autorul unor termeni deveniți uzuali în limbajul actual al rapperilor americani, care vizează violența bandelor din cartierele periferice din Chicago, precum "Chiraq" (termen care dă și titlul celui mai recent film regizat de Spike Lee, n.r.) și "Drillinois" (ironie la adresa numelui statului american - Illinois - în care se află orașul Chicago, n.r.). De asemenea, King Louie a înregistrat cu Kanye West single-ul "Send It Up", inclus pe celebrul album "Yeezus" lansat de West, și a fost nominalizat la Grammy în calitate de coautor al unei alte piese a rapperului Kanye West, intitulată "New Slaves", lansată în 2012.Totodată, King Louie a avut un rol decisiv în evoluția muzicii hip-hop din Chicago, care a câștigat în 2012 titlul de "oraș cu cea mai fierbinte scenă hip-hop", atribuit de revista Spin.