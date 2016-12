Acuzații la Vatican!

Un prelat arestat pentru deturnare de fonduri, acuză cardinali de abuzuri financiare

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Monseniorul Nunzio Scarano, prelat al Vaticanului arestat pentru deturnare de fonduri, a acuzat că unii cardinali au acoperit abuzuri financiare comise de superiori laici, într-o scrisoare adresată Papei Francisc. „Documentele aflate în posesia mea sunt dovezi ale onestității mele și ale bătăliilor duse contra abuzurilor superiorilor mei laici, acoperiți de anumiți cardinali”, afirmă Scarano în scrisoarea citată de agenția italiană ANSA. Prelatul, arestat pe 28 iunie de poliția italiană din cauza suspi-ciunilor că a intermediat plăți ilegale prin intermediul Băncii Vaticanului, respinge orice fel de respon-sabilitate. El a precizat că operațiunile ban-care au fost efectuate întotdeauna la recomandarea conducerii Băncii Vaticanului. „Sfinte Părinte, nu am spălat niciodată bani murdari, nu am furat niciodată, am încercat să ajut per-soanele care mi-au cerut sprijinul”, a spus Scarano. Scrisoarea adresată de Scarano Papei arată un climat de disensiuni profunde în cadrul Vaticanului. Prelatul explică de exemplu că a cerut o audiență la cardinalul Angelo Sodano, decan al Cole-giului Cardinalilor, dar a fost împiedicat de episcopul Giorgio Stoppa, unul dintre conducătorii agenției APSA, scrie Agerpres.