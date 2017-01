Un politician reţinut în cazul violenţelor interetnice din Kârgâzstan

Un politician reținut în cazul violențelor interetnice din Kârgâzstan

15 Iunie 2010

Autoritățile din Kârgâzstan au anunțat ieri reținerea unui politician local suspectat de organizarea violențelor în masă în Oș, centrul administrativ al regiunii cu același nume, de la granița cu Djejalal-Abad - două regiuni din sudul acestei republici ex-sovietice din Asia Centrală, scena unor violențe interetnice fără precedent între kârgâzii majoritari și minoritatea uzbekă, relatează RIA Novosti, citată de Agerpres. Guvernatorul orașului Djelal-Abad, Kubatbek Baibolov, a specificat că este vorba de o „personalitate extrem de cunoscută în republică”, dar a refuzat să facă public numele acestuia, sub pretextul secretului anchetei. Situația din sudul Kârgâzstanului rămâne extrem de tensionată. După cum precizează Agerpres, în orașul Djelal-Abad, centrul administrativ al regiunii cu același nume, toată noaptea s-au auzit împușcături, grupuri de gherilă urbană au incendiat locuințe, magazine și sedii oficiale, jefuind depozite alimentare. Orașul era ieri dimineață cuprins de flăcări, potrivit unor locuitori chestionați telefonic de RIA Novosti. În orașul Oș, unde ciocnirile interetnice au început în noaptea de 10 spre 11 iunie, peste 2.000 de polițiști și reprezentanți ai trupelor speciale au fost mobilizați la restabilirea ordinii publice. Militarii patrulează în grupuri de câte 20-30 de persoane. Oficialii susțin în schimb că situația din regiunea Oș a fost relativ calmă în noaptea de duminică spre luni. În total au fost înregistrate trei incendii. Zece persoane au fost reținute, sub suspiciunea de a fi implicate în violențe. În plus, au fost reținute peste 30 de autoturisme fără numere de înmatriculare. Potrivit celui mai recent bilanț, numărul morților în zona de conflict crescuse ieri la 124 de persoane, iar al celor răniți la aproximativ 1.500, dintre care 754 au fost spitalizați. Peste 75.000 de etnici uzbeci au fost nevoiți să fugă din Kârgâzstan în Uzbekistanul vecin, în urma violențelor interetnice fără precedent în ultimele decenii. Potrivit Ministerului pentru Situații de Urgență din Uzbekistan, mulți dintre refugiați au nevoie de ajutor medical de urgență.