Un pilot ucrainean a devenit erou, după ce a reuşit o aterizare imposibilă a avionului lovit de grindină

Un pilot ucrainean a devenit erou, după ce a reușit o aterizare imposibilă a avionului lovit de grindină

Ştire online publicată Joi, 03 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un pilot ucrainean a devenit erou, după ce a reușit să aterizeze cu succes un avion grav avariat de grindină.Căpitanul Alexander Akopov a decolat de pe aeroportul din Istanbul, Turcia, însă după doar 10 minute de zbor, a început o cădere de grindină de dimensiuni mari, relatează The New York Post.Aeronava se îndrepta spre Erkan, Cipru, iar la bord se aflau 127 de pasageri, plus echipajul de zbor. Avionul, un Airbus A320, a fost pus în pericol de o grindină neobișnuit de mare, care a spart parbrizul aparatului de zbor, în timp ce acesta de afla la aproximativ 1.200 metri altitudine.Akopov a cerut permisiunea turnului de control de la aeroportul Ataturk din Istanbul să aterizeze de urgență și a reușit să aducă aeronava la sol în siguranță, deși controlorii de zbor i-au repetat că nu va putea ateriza avionul avariat, întrucât nu avea deloc vizibilitate prin parbrizul sfărămat.„Zbor de 30 de ani. Ați văzut aterizarea? A fost în regulă? Pasagerii sunt toți în viață. Aceasta este responsabilitatea noastră profesională. Indicatoarele noastre nu ne-au arătat că vom întâmpina condiții meteo extreme și de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost dificil pentru noi toți, dar ce contează este faptul că toți pasagerii sunt în viață”, a declarat Akopov pentru The Independent.Căpitanul a primit Ordinul pentru Curaj din partea guvernului ucrainean, pentru gestul său eroic.